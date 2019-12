Ignacio Alonso: "Este año los integrantes de la Mesa nadaron entre el barro"

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, explicó este miércoles que la fijación de la última fecha del Clausura 2019 no se cambió como pidió Cerro Largo y otros ocho clubes porque no hubo consenso de todas las instituciones ni de los integrantes de la Mesa Ejecutiva.

En conferencia de prensa después de reunirse con los clubes, Alonso explicó cómo se desarrolló el día: "Recibimos de mañana una petición de reunión para las 13 para tratar la fijación de la fecha. No podíamos a esa hora y accedimos para las 15 como un gesto de apertura y transparencia en cuanto a la política de fijación y de administración. Tuvimos un intercambio de opiniones con los clubes porque nos hicieron saber que la fecha fijada no cumplía criterios de deportividad y les explicamos los criterios utilizados, que no había cantidad de funcionarios de recaudación disponibles a la misma hora y que el Centenario no se podía utilizar el viernes. Entonces no había posibilidades de una fijación simultánea".

Agregó que los clubes le presentaron una fórmula alternativa "que trasladaba algunos partidos al viernes y sábado, manteniendo la definición del título para el jueves; analizamos la situación y se lo trasladamos a la Mesa, porque estos clubes no dialogan con la Mesa. También hubo un ida y vuelta con otros clubes, llegó otra institución ajena (Boston River) que planteó su situación y al no encontrar consenso en el total de las instituciones ni en la posición de la Mesa, decidimos no hacer cambios quedando toda la etapa fijada como estaba", señaló.

Alonso admitió que se molestaron cuando algunos dirigentes salieron al hall de la sede e informaron de los posibles cambios: "No había terminado la reunión y se estaban dando versiones que no correspondían al tratamiento serio del asunto porque estábamos barajando fórmulas buscando consenso. Los equipos trasladaron sus posturas y cuando retomamos las reuniones los llamamos para decirles que no íbamos a cambiar".

El presidente de la AUF indicó que "la Mesa estuvo enterada del tema porque llamamos personalmente a (Juan) Ceretta para plantearle la propuesta de las instituciones y él se la trasladó a sus compañeros".

Respecto a la grieta que existe entre el Ejecutivo y los clubes que en su momento no lo votaron, Alonso indicó: "Nosotros abrimos la puerta de la casa de todos, lamentablemente no fue la tónica común en estos meses. Entendíamos que este cambio era mínimo, tres partidos que podía ser aceptado por todas las instituciones, pero lamentablemente no hubo consenso. El dialogo estuvo. Yo quería unanimidad de todos los actores".

Agregó que la falta de diálogo "no es el escenario ideal pero no es por voluntad de la Mesa ni del Ejecutivo" y que para el próximo año no se puede repetir la situación del actual: "Tuvimos una dificultad tremenda para organizar los calendarios dada la cantidad de partidos e imprevistos que siempre existen. Este año lo sufrió la Mesa, sus integrantes tuvieron que nadar entre el barro, administrar una cantidad de hechos impensados y no puede repetirse para el próximo año".