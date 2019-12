Marchas y contramarchas: así se resolvió que última fecha del Clausura se juega el jueves

La última fecha del Torneo Clausura se mantiene tal como estaba fijada y se jugará íntegramente el jueves, a pesar de que este miércoles el presidente de AUF Ignacio Alonso y los neutrales Gastón Tealdi y Fernando Sosa habían acordado cambios con siete clubes después de una extensa reunión solicitada por las instituciones.

La etapa 15 del Clausura se jugará de la siguiente manera:

Jueves hora 17:00

Liverpool-River Plate

Wanderers-Cerro

Rampla Juniors-Fénix

Racing-Plaza Colonia (TV)

Boston River-Danubio

Jueves 20:30

Defensor Sp-Progreso

Peñarol-Cerro Largo (TV)

Juventud-Nacional (TV)

Martes: la primera jugada de Dehl

El movimiento para cambiar la programación de la última fecha comenzó el martes cuando el presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, logró el consenso de Cerro, Fénix, Progreso, Liverpool, River Plate, Danubio, Plaza Colonia y Racing para pedirle al Ejecutivo de la AUF que todos los partidos se jugaran el viernes a la misma hora. Estos nueve clubes firmaron una carta pidiendo "fair play deportivo" y se la enviaron directamente a Ignacio Alonso.

Camilo dos Santos

El presidente de la AUF se comprometió a recibirlos el miércoles.

Alonso recibió a siete clubes y acordaron un cambio

Con este objetivo concurrieron este miércoles sobre la hora 13, Cerro Largo y siete de las instituciones firmantes a la AUF concurrieron a la sede de la calle Guayabos y dos horas después se reunieron con Alonso, Tealdi y Sosa. Plaza Colonia no concurrió y el presidente de River Willie Tucci se retiró antes por motivos personales.

Camilo dos Santos

Después de la reunión, los delegados de los clubes se retiraron informando que habían acordado una variante en la disputa de la última fecha, que se jugaría entre jueves y viernes, tratando de contemplar a todos.

A la hora 17 se juega en dos días

La fecha quedó diagramada de la siguiente manera: el jueves a la hora 17 jugarían Boston River-Danubio y Racing-Plaza, a las 20:30 lo harían Peñarol-Cerro Largo, Juventud-Nacional y Defensor-Progreso, y quedaba para el viernes a la hora 17 los encuentros Liverpool-River, Wanderers-Cerro y Rampla-Fénix.

Camilo dos Santos

Así diagramada, los dos equipos que se disputan la permanencia en Primera (Boston River y Racing) jugaban a la misma hora, igual que los tres que definen los puestos de arriba en las distintas tablas: Nacional, Peñarol y Progreso.

Mientras que el viernes se jugarían los restantes tres partidos, entre ellos el de Liverpool, club que el martes pidió mediante una carta que no quería jugar antes que Defensor Sporting porque ambos se están disputando un lugar en la Copa Sudamericana.

Camilo dos Santos

Aunque no consiguió el propósito de aplazar 24 horas el partido de su equipo, el presidente Dehl brindó declaraciones de conformidad sobre la hora 17 en la sede de la AUF: "Siempre hay cosas positivas. No nos beneficia, pero tenemos que pensar en el colectivo. No se puede incendiar la pradera porque el fútbol es de todos. Por suerte se pudo conversar por primera vez con este Ejecutivo. Tenemos que empezar a planificar en conjunto porque si no es muy difícil para ellos y para nosotros", dijo Dehl a Referí.

Mientras se desarrollaba la reunión en la sede de la calle Guayabos, el plantel de Cerro Largo partía desde su sede en Melo rumbo a El Pinar, donde quedará concentrado para el partido contra Peñarol el jueves a la hora 20:30 en el Campeón del Siglo.

A la hora 18 vuelven al plan original

Sin embargo, cuando los directivos se estaban retirando, Alonso descendió las escaleras hacia el hall de la sede para avisarles que no se fueran, porque no había consenso para que la fecha se jugara como habían acordado y todo quedaba como estaba fijado.

Cuando se le comunicó telefónicamente la decisión a los clubes que no estuvieron en la reunión, alguno no dio el visto bueno para los cambios.

Camilo dos Santos

El reloj marcaba la hora 18 y el presidente Dehl volvió a hablar con los periodistas: "Acordamos deportividad, se dividió entre los clubes del descenso, los que disputan cupos en Sudamericana y en Libertadores, pero de golpe nos llamó Alonso y nos dijo que no tenía consenso. Nosotros vinimos a conciliar y arreglar, estuvimos toda la tarde trabajando y hace varios días conversando, había flexibilidad y de golpe cambia todo. Alonso nos planteó que se va a jugar todo como estaba, aunque para él la fórmula que habíamos acordado era factible".

Dehl expresó que el club que no estuvo de acuerdo con los cambios fue Rampla Juniors, que por otra parte ya está descendido.

La última etapa del Clausura se iba a jugar el domingo último, pero se suspendió a raíz de un paro de actividades decretado por los árbitros, después que el domicilio del presidente del gremio (Audaf) Marcelo De León fue robado y pintado con la palabra "Bol5o".

El martes los árbitros se reunieron en asamblea y solicitaron a la AUF medidas de seguridad y en caso de aceptarlas, se levantaría el paro. Esto sucedió este miércoles: la Asociación aceptó lo que pidió Audaf y se levantó el paro.