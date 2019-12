Audaf agitada: renunció Ferreyra y Umpiérrez le pidió la renuncia a De León

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) se reunió este martes en una asamblea extraordinaria para decidir el levantamiento o no de la medida de paro de actividades decretada el viernes de la semana pasada luego de que el presidente de la gremial, Marcelo De León, fuera víctima de un hurto en su casa en el que los delincuentes grafitearon en su pared la palabra: "Bol5o".

Una semana antes, el viernes 22 De León había denunciado amenazas de muerte a través de redes sociales.

Esa misma noche se reunió parte de la directiva de Audaf para tratar el tema pero no se adoptó decisión alguna.

Todo cambió una semana después cuando el domicilio de De León fue violentado.

Antes de entrar en el orden del día, la asamblea -que tuvo un primer llamado a la hora 20, un segundo a la hora 20.30 y que arrancó pasada la hora 21- se vio sacudida porque Christian Ferreyra presentó su renuncia a la comisión directiva de la misma.

Al salir le dijo al pasar a los medios presentes: "Presenté la renuncia porque entendí que cuando hay intereses personales por encima de los colectivos estamos por mal camino".

Consultado por Referí se excusó de realizar declaraciones. También presentó renuncia, junto con Ferreyra, Sebastián Robassio, quien oficia como juez de línea.

Ferreyra apoyó en las elecciones de Audaf del año pasado a Daniel Fedorczuk quien perdió en la votación con De León.

Fedorczuk renunció a fines de setiembre a su cargo en la comisión directiva.

A la salida intempestiva de Ferreyra se sumó el pedido realizado por Claudia Umpiérrez quien le pidió la renuncia a De León por no sentirse representada por el actual presidente del gremio.

Los cuestionamientos de Umpiérrez

El pasado miércoles 27 de noviembre, Umpiérrez expresó a 100% Deporte que se emite por Sport 890 que "No me preocupan, me ocupan los temas gremiales. Siempre estuve metida en los temas gremiales, fui cuatro años directiva del gremio, me tocó perder elecciones y soy políticamente activa".

Umpiérrez se mostró muy molesta porque un mail que su esposo, y también árbitro, Gabriel Popovits le remitió a la directiva de Audaf tomó estado público: "Gabriel puso en un mail su opinión con la que estoy de acuerdo y lo que más me preocupa es que nuestro gremio que tiene que tener la función de defender a los árbitros lo haya hecho público; eso me da lástima, me entristece mucho, era un mail privado a los directivos que son los elegidos, aunque yo no los voté, pero una vez que ganan representan a todos los árbitros. Si mandás una carta con inquietudes es para tener una respuesta y no para que se haga público".

El mail de Popovits fue publicado por el periodista Andrés Cancellara en su cuenta de Twitter.

El comunicado de AUDAF no refleja el sentir todos los jueces.

"El gremio está para proteger a los árbitros. El gremio hace un comunicado para proteger al presidente, pero no protege a un socio que dio una opinión diferente sino que además lo expone", criticó Umpiérrez.

A De León también se le cuestiona que sea el presidente del gremio y desempeñe funciones en la AUF. "Desconozco si Marcelo tiene un cargo rentado en la AUF. A mí personalmente me comentó que iba a tener un cargo, siempre supuse que el día que le dieran un cargo en la AUF iba a dejar de ser presidente de Audaf. No se puede ser policía y ladrón, tenés que estar de un lado o del otro", sentenció Umpiérrez.

Según informó el propio De León a Referí él no ocupa ningún cargo rentado en la AUF sino que participó de varias reuniones para la implementación del VAR en una comisión integrada también por Darío Ubríaco, el dirigente Enrique Moreira y los neutrales Andrea Lanfranco y Gastón Tealdi. Nacional no integró la comisión. El neutral Julián Moreno participó en algunas reuniones y luego se vio forzado a renunciar a su cargo cuando Nacional le quitó la confianza al Ejecutivo.

Una Asamblea interminable

Cuando las aguas se aquietaron se procedió a tratar el orden del día establecido.

El último punto a tratar era el documento redactado por los neutrales que integran el consejo ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el que se comprometían a reforzar determinados aspectos para ambientar la posibilidad de levantar la medida de paro.

Según pudo saber Referí, el documento se basaba en tres puntos que fueron acordados el domingo en una reunión con Ignacio Alonso: Mejorar la seguridad para los jueces en juveniles, implementar medidas especiales en partidos de alto riesgo en coordinación con el Ministerio del Interior tales como custodia a la llegada y a la salida, y que se cree una comisión especial integrada por árbitros para mejorar el Código Disciplinario de la AUF sobre todo en lo que respecta a las sanciones que se pueden imponer a dirigentes o funcionarios de los clubes por sus expresiones públicas. También se analiza la posibilidad de que los jueces concentren la noche previa a los partidos, tal como hacen algunas instituciones.