Ignacio Ruglio: "Le dije a Darío que no estuvimos a la altura anímica en las últimas tres finales"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, brindó una conferencia de prensa este miércoles a las 13:00 horas en Los Aromos, tras la decisión que tomó de cesar al técnico Darío Rodríguez, luego del empate 0-0 de este martes contra Cerro Largo.

Minutos antes de la conferencia de Ruglio, el técnico Rodríguez se retiró del complejo deportivo aurinegro sin hablar con los periodistas.

El presidente aurinegro dijo que llamó a rueda de prensa para "comunicar que hemos terminado el vínculo con Darío Rodríguez; tuvimos una charla al inicio de la mañana y al terminar el entrenamiento otra, muy afectuosa como ha sido Darío, muy cercana, bastante emotiva porque queríamos que al final de año la historia sea otra. Empezamos a entender que no estábamos viendo dentro de la cancha lo que necesitamos para ganar este Campeonato Uruguayo, las actitudes, las tres finales que no estuvimos a la altura, desencaderon la decisión. La pensé toda la noche", expresó.

Agregó que antes de tomar la decisión hizo una ronda de llamados con los actuales directivos, con los integrantes de la comisión de fútbol y con futuros candidatos a la presidencia del club: "Con Tealdi, con Ruibal al que le pedí que le comentara a Novick, y con los cabezas de lista. Todos creían que era el momento de terminar el proceso de Darío, y programar quien será el nuevo técnico para afrontar el final de año".

Aclaró que "con algunos no pude hablar, con Evaristo y Varela, con el resto hablé: con Acle, Catino, Tealdi, Ruibal y todos los integrantes de mi lista".

"Con Darío nos dimos un emocionado abrazo"

Dijo que se dio un abrazo emocionado con el entrenador, que estaba llorando y "quedamos en hacer todos fuerza para que a final de año Peñarol levante la copa de campeón uruguayo".

Expresó que su candidato para dirigir a Peñarol después del domingo, si él gana las elecciones, es Marcelo Broli, con quien se comunicó este miércoles. "Me dijo, Nacho ojalá que el lunes pueda estar dirigiendo a Peñarol, pero es coherente que la decisión se tome el domingo con las nuevas autoridades. Es un candidato que desde hace mucho tiempo me estoy reuniendo con él. No lo vamos a nombrar antes de que los socios decidan quien manejará los destinos del club".

"Lo mínimo que él quiere (de contrato) es un año, quiere su tiempo para trabajar", acotó el presidente carbonero.

"Resolvimos entre todos, a partir de mañana trabajar con un técnico interino, que es Juan Manuel Olivera, y el domingo después del partido con Danubio reunirnos las autoridades actuales y los entrantes y definir el técnico para los últimos cuatro partidos y las finales. Cada uno decidirá su candidato".

Luego manifestó que "todas estas tormentas me dejan enseñanzas. Anoche no dormí casi nada, intenté tener la cabeza fría y hoy a las 8:00 ya reunirme con Darío. El propio Darío me decía, 'para mi también es aprendizaje'. No era el final que queríamos y estamos convencidos que era lo que teníamos que hacer".

Consultado por qué el martes en un programa de radio dijo que Darío Rodríguez iba a permanecer hasta fin de año, señaló: "Ayer era una final y no tuvimos a la altura ni en actitud ni en planteo, y ya nos pasó en el clásico, y antes contra Liverpool. Jugamos con Cerro Largo que estaba último, era una final, no estuvimos a la altura; el empate clásico lo celebramos porque no se lo veía por ningún lado".

Darío le aconsejó a Ruglio que no hablara hoy con los jugadores

En la charla con Rodríguez le dijo: "Lo que vengo hablar es qué puede cambiar de acá al domingo diferente a lo que pasamos. Hay cosas buenas pero se nos está yendo un campeonato que no podemos perder y no quiero morir de brazos atados".

También contó que le pidió al entrenador para hablar con el plantel de futbolistas y Rodríguez le dijo un consejo: "Hablá mañana porque hoy estamos muy cansados, dormimos mal y estamos muy dolidos. Cada día se entrena en mejores condiciones y no podemos jugar tres finales con la actitud que estamos jugando. Te diría que esa charla la tengas mañana presidente y no hoy".

Ruglio agregó que con el director deportivo Pablo Bengoechea habló este miércoles a las 7:30 antes de ir a Los Aromos. "Me dio su parecer, que estaba en línea con lo que comenté. Pablo está hasta diciembre y con el nuevo período no va a continuar.

"Para la calma de Peñarol y para ganar este campeonato que es fundamental, mi tarea como presidente es cortar los temas de raíz. En la tarde nombraré un interino, mañana empezará a trabajar con el plantel y el sábado los socios hablarán", dijo Ruglio.

Sobre las declaraciones de Juan Pedro Damiani, quien dijo que Peñarol es una caricatura, indicó: "Lo que digan políticamente a tres días de una elección es algo natural".