Intendencia evalúa quitar contendedores en partes del oeste para lidiar con vandalismo y basura mal tirada

El vandalismo, el hurgado y los desechos mal descartados –dentro y fuera de los contenedores– son problemas que por años han aquejado a la Intendencia de Montevideo (IM), desde que la gestión de Mariano Arana apostara en 2003 por los contenedores para sacar la basura de las calles y plazas. Ahora la administración de Carolina Cosse busca cambiarle la cara a esa vieja solución mantenida por décadas, y pone la lupa en un piloto para el Cerro Norte y Casabó.

Mientras procesa la discusión por el préstamo del BID –que este jueves se encamina a naufragar ante la falta de apoyos en la oposición– la comuna ya programa generar cambios en la recolección de, a priori, dos circuitos del oeste capitalino: el A117 y el A118, según supo El Observador. Si bien aún no tiene una resolución tomada, en distintos puntos de esa zona proyecta quitar los tradicionales tachos verdes para pasar al levante manual en las casas, así como también llevar contenedores especiales para cooperativas de vivienda.

"Hay muchos lados donde no se da abasto con los contenedores, la vandalización, la gente que tira afuera. Se han tenido que retirar contenedores porque los viven incendiando. Cada vez más el vandalismo se nota más. No solo con los contenedores, el mes pasado nos robaron 5.500 metros de cable", dijo a El Observador el alcalde del Municipio A, Jorge Meroni, dirigente de larga data del MPP.

"El vandalismo se ve cada vez de una forma más profunda. No hay un día en el que no se incendien diez o quince contenedores en el municipio", reclamó. En esa zona confluyen desde cooperativas de viviendas y casas familiares hasta asentamientos. Desde la Intendencia se basan en distintas variables para manejar un cambio en la matriz, desde las quejas vecinales por el estado de los contenedores hasta las condiciones de la caminería y la morfología de los barrios.

La apuesta de la IM sopesa distintos tipos de contenedores: por un lado, aquellos llamados "intraprediales", que son para colocar en las inmediaciones de las cooperativas; por otro, los tachos individuales para descartar basura dentro de las casas, similares a los que ya tienen hoy varios hogares de Canelones. Otra posible solución contempla la vuelta del canasto en el que se dejarían las bolsas para que levante el camión de forma manual.

Diego Battiste

Contenedores rotos y vandalizados en el municipio A

Según supo El Observador, las autoridades de la comuna estudian además distintos modelos internacionales. Entre ellos se destaca el de un camión recolector que circule con música –tal como lo hacen hoy las distribuidoras de gas– para avisar a los vecinos que es la hora del levante. "Yo vivo en Pajas Blancas y ahí no tenemos contenedores, tenemos recolección manual. Creo que es el mejor sistema, pero eso lo tendrán que evaluar las autoridades", expresó el alcalde.

"Nos llegó el rumor de que sacarían del sistema de contenedores en dos recorridos del Cerro y pasarían a la órbita privada. Desde la IM nos dejaron claro que no se estaba pensando en una empresa privada, pero sí que era uno de los prioritarios para el cambio en el sistema de recolección", contó por su parte la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll.

"No van a quedar contenedores en los espacios públicos porque entendemos que son una fuente de problemas de limpieza a su alrededor", había anunciado meses atrás el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi. Una de las iniciativas en ese sentido apunta a sacar las papeleras de unas 300 plazas montevideanas. El ingeniero ha expresado varias veces que la limpieza en la ciudad requiere de soluciones puntuales para cada localidad según su idiosincracia, y no de un plan general que sea igual para todos.

Es por esto que buena parte del polémico crédito del BID que hoy se discute en la Junta Departamental apuesta, entre otros, por replicar el sistema de la comuna canaria en cuanto a los contenedores intradomicliarios, en particular en barrios como Carrasco, Lezica y Malvín. No obstante, ese proyecto que hoy es la apuesta más fuerte de la administración, pende de un hilo por la falta de apoyos en la oposición.

Adiós al verde

La intendencia prepara una compra grande de nuevos contenedores –cuya magnitud aún no está definida y depende de lo que suceda en la Junta este jueves– mediante los que pretende iniciar un recambio de los cerca de 12 mil recipientes que hoy están distribuidos por el departamento. "En contenedores tenemos un problema, con la necesidad de recambio de miles de ellos que están destruidos. Algunos de hecho se han sacado, no hay con qué reponer y de hecho no se podrían ni lavar porque se romperían y desfondarían todos", declaró en ese sentido Valeria Ripoll.

Según supo El Observador, los nuevos recipientes traerían algunas modificaciones al paisaje montevideano. Para empezar porque al estar regido por las normas de calidad UNIT, ahora los contenedores serían grises y no verdes. Otro de los cambios radica en la tapa, que sería semicilíndrica en lugar de la estructura a dos aguas que hoy se usa.