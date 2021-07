IMM retirará contenedores de basura de plazas y parques públicos de la ciudad

La Intendencia de Montevideo (IMM) apostará este período por el retiro de los contenedores de basura de los espacios públicos de toda la ciudad, según anunció en la Junta Departamental el director de Limpieza de la comuna, Ignacio Lorenzo. La administración de Carolina Cosse está revisando los criterios de ubicación de los recipientes en la capital, y una de las resoluciones es que no estén situados sobre este tipo de inmediaciones.

"No van a quedar contenedores en los espacios públicos porque entendemos que son una fuente de problemas de limpieza a su alrededor", indicó el jerarca a la comisión integrada de Presupuesto y Hacienda del legislativo capitalino, en el marco de la comparecencia del Departamento de Desarrollo Ambiental.

La medida se suma a los anuncios realizados por la intendenta el pasado 31 de mayo, cuando anunció el comienzo de un plan piloto de retirar las papeleras en cinco espacios públicos: Pepe D’Elía (barrio Goes), Argentina (Ciudad Vieja), Federico Chopin (Malvín), La Bandera (Tres Cruces) y el parque lineal sobre calle Santa Mónica (Carrasco).

La IMM se planteó como meta en el proyecto de presupuesto quinquenal reducir en un 5% la totalidad de residuos que acaban en sitios de disposición final. La administración propone llevar ese porcentaje a un 10% para 2022.

"Reducir un 5% los residuos que llegan a Felipe Cardoso es imposible sin toda una operativa detrás que lo logre: tengo que mejorar la recolección, tengo que mejorar la recuperación, tengo que mejorar la fiscalización a privados, además de otros factores externos", dijo a los ediles el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi.

Respecto al retiro de las papeleras en cinco plazas, expuso: "Cada vez que yo digo que saco las papeleras de un espacio público no estoy diciendo “¡Que sea lo que Dios quiera!”, sino que estoy poniendo al mismo tiempo un sistema de custodia ―una persona, o un equipo de personas que estén cerca― como forma de que la persona que no pueda guardarse el residuo para llevárselo a su casa, o que no pueda ir hasta el contenedor, se lo pueda dar a él".

Recursos

La División Limpieza cuenta con un total de 1.075 funcionarios, según informó Lorenzo. La comuna tiene a la fecha con 45 camiones de recolección lateral —encargados de vaciar los contenedores de las calles—. "Andamos prácticamente en los 33 camiones activos en cada turno. Recordemos que a otros les están haciendo mantenimiento y hay una rotación en el uso", detalló el jerarca a los ediles en sala.

Leonardo Carreño

La División Limpieza cuenta con un total de 1075 funcionarios

Durante la presentación, el edil nacionalista Diego Rodríguez cuestionó la baja de un 65% de las inversiones previstas por el Departamento en el quinquenio. El exministro Moncecchi contestó que se debía a una "muy sencilla razón", basada en "el momento de crisis" del país que afecta a las arcas municipales. El jerarca señaló que esperan "con expectativa" una mejora en la economía.

"Mientras tanto, nos parecía que lo más correcto y alineado con las definiciones tomadas por la Intendencia en general era presentar una reducción de inversiones, siempre priorizando, por supuesto, lo que permite mantener la gestión de forma adecuada", afirmó.

Clasificación

Como el departamento más poblado, Montevideo es el mayor generador de residuos del país, y su recuperación —en lugar de ir a engrosar los rellenos de Felipe Cardoso— es uno de los debes históricos de la comuna capitalina. Moncecchi expuso que a la fecha se recupera entre un 3% y un 4% de los residuos plásticos factibles de ser reciclados.

La meta a nivel nacional del Ministerio de Ambiente es que de cara a 2023 se alcance un nivel de recuperación del 30%, algo que ya generó un contrapunto entre la Cámara de Industrias —que financia las plantas de clasificación creadas por dos períodos atrás mediante Ley de Envases— y la cartera.

Moncecchi dio cuenta en este sentido que la colocación de bolsones en edificios y cooperativas de vivienda —que surgió como una de las apuestas de la administración ante el estrés del sistema durante las fiestas de fin de año— están dando resultado. "Prácticamente 95% o 98% de los residuos en el bolsón son recuperados; no ocurre así en otras vías de clasificación separada, en las que a veces tenemos un descarte de un 30%, 40%, 50%, e incluso hasta un 60% en algunas fuentes", enumeró.

Una de las posibilidades con que cuenta la comuna es el impulso de una segunda planta a cielo abierto —la otra es la Planta 5 Bis— en los predios de Felipe Cardoso. "Tenemos la planta de Univar, que hoy está en desuso y que también va a recibir acciones de mantenimiento y mejora, por lo que puede ser, de estas nuevas, una segunda planta para clasificación de bolsones de residuos secos y otras acciones de valorización", planteó Lorenzo.