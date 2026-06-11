Homenaje a No Te Va Gustar: colocarán una plaqueta en el lugar de su primer show en Malvín

La gélida noche del 25 de junio de 1994, No Te Va Gustar tocó por primera vez. Fue en la Plaza Delmira Agustini, en Malvín, en un festival para recaudar fondos para evitar el cierre de la biblioteca pública (hoy centro cultural) que está en ese espacio, organizado por los gremios estudiantiles de los liceos 10 y 30.

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32 años después de ese debut, este viernes se colocará en la Plaza una placa en homenaje a ese primer show de la banda, hoy consolidada como una de las más populares y exitosas de la música uruguaya. La ceremonia será este viernes 12 a las 11 horas. La Plaza está ubicada en un triángulo conformado por las calles Resistencia, Alto Perú y Samuel Blixen.

Según el anuncio de la iniciativa, que tiene el impuso del Centro Cultural Delmira Agustini, el Concejo vecinal 7, el Municipio E y la Intendencia de Montevideo, el homenaje se hace para "reconocer el valor cultural, artístico y patrimonial de una banda que ha llevado su música a escenarios de todo el mundo, convirtiéndose en una de las mayores referencias de la música uruguaya".

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La noche luego de que Diego Maradona fuera expulsado del Mundial de 1994 por dopaje, No Te Va Gustar salió a escena por primera vez con un cambio de último momento en su formación.

El baterista del grupo, unos diez años mayor que el resto de los integrantes, faltó a propósito para que Emiliano Brancciari y Mateo Moreno convocaran a su amigo Pablo "Chamaco" Abdala a tocar.

Abdala, que se había negado a sumarse al grupo porque ya tocaba en otra banda (Cerrado por duelo, que también fue parte del festival esa noche), terminó aceptando.

El repertorio de esa noche incluyó Heroina de Sumo, Good Golly Miss Molly de Little Richard, Come Together de los Beatles, Foxy Lady de Jimmy Hendrix y Aladelta de Divididos.

La historia completa de esa noche se puede leer aquí.