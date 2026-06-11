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El costo del Carnaval: la Intendencia de Montevideo gastó $47 millones en 2026 entre el concurso y los desfiles

La IM compró publicidad en una radio y una publicación escrita que se entrega de forma gratuita en los tablados

11 de junio de 2026 5:00 hs
El Observador | Agustín Escudero

Por  Agustín Escudero

Murga Nueva Milonga en el Carnaval 2026

Murga Nueva Milonga en el Carnaval 2026

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

El carnaval más largo del mundo trae aparejado gastos millonarios para la Intendencia de Montevideo, que tiene un rol central con el financiamiento de premios, jurados y estructuras.

El Observador realizó el 4 de marzo, al día siguiente que terminara el concurso, una solicitud de acceso a la información pública para conocer cuánto había invertido la comuna en el carnaval. Pese a que la norma establece que debe responderse en los primeros 20 días hábiles, la IM respondió a la solicitud el 5 de junio.

La principal conclusión es que la comuna gastó, en total, $ 46.983.765 por todo concepto.

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Casi la mitad de este dinero ($20.5 millones) se destina al Fondo de Escenarios Populares y Móviles, una serie de tablados que funcionan en distintos barrios de la capital. Este año fueron 19, incluidos dos en Canelones. Son financiados en un 93% por la IM, un 1% por la Junta Departamental y un 6% por Daecpu.

Luego, hay $ 11.513.768 que se destinan al gasto en infraestructuras en todos los desfiles: Las Llamadas, Las Llamadas de admisión, el Desfile de Escuelas de Samba y el Desfile Inaugural del concurso.

En cuanto a los premios, la erogación principal se va con Las Llamadas. Allí se destinan $8.266.986. Para el Desfile Inaugural se destinan $1.272.749, para el de Escuelas de Samba $860.069 y para los corsos barriales $ 534.400.

Además, se abonó una partida de $ 880.000 a Daecpu para destinar a las cuatro comparsas que compitieron por 3º año consecutivo tanto en el Concurso oficial como en Las Llamadas. También se pagó $381.312 a la Asociación Uruguaya de Candombes (Audeca) “como participación en el provento correspondiente a la comercialización del rubro sillas del desfile de Llamadas”.

Para los jurados de todos los desfiles y concursos se destinó cerca de $2.5 millones, repartidos de la siguiente manera: $2.160.000 al jurado del Concurso oficial, $219.085 al del Desfile de Llamadas, $113.027 al del desfile de Escuelas de Samba y $71.867 al del Desfile inaugural.

Finalmente hay un dinero destinado en publicidad y comunicación de parte de la comuna. Por ejemplo, se abonó $49.801 en “pauta digital en redes sociales sobre el Desfile Inaugural”. También se gastó $63.440 en contratar un dron para el “resgistro audiovisual y fotográfico” del Desfile inaugural y Las Llamadas.

Además, hubo dos medios a los que se les ”compró un espacio”: Colados al Camión, de Radio Nacional 1130 AM por $80.000 y Momo Diario por $55.632. Esta última es una publicación que se entrega de forma gratuita en los tablados.

Consultada sobre por qué se había elegido específicamente a Colados al Camión y no a otros medios, la directora de Información y Comunicación de la IM, Natalia Acerenza, explicó: “La contratación se realizó con Colados al Camión por tratarse de un medio especializado en Carnaval, con una audiencia directamente vinculada a esta actividad cultural. Además, para esta acción fue la única propuesta comercial recibida, por lo que la evaluación se realizó sobre la oferta efectivamente presentada, considerando su especialización y trayectoria en la cobertura carnavalera”.

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