En la última etapa del rodaje de Netflix, estos son los cortes y desvíos previstos por la IM: los detalles

La Intendencia de Montevideo ( IM ) anunció nuevos cortes y desvíos en el marco de la última etapa del rodaje de la serie El futuro es nuestro, una producción internacional producida por Netflix .

"Luego de un intenso mes de trabajo en diferentes locaciones de Montevideo, como plaza Independencia, parque Lecocq, barrio Peñarol, camino Melilla y las calles Piedras, Buenos Aires y Bartolomé Mitre, el rodaje de la serie El futuro es nuestro está llegando a su etapa final ", señalaron desde la comuna en su página web.

"La producción que lleva adelante K&S Films para Netflix filmará sus últimas escenas en los próximos días en varios puntos de Ciudad Vieja. Para ello habrá numerosas reservas de estacionamiento, así como cortes de tránsito y desvíos de transporte ", agregaron.

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El jueves, el rodaje se producirá en el entorno de la Plaza Zabala y, sobre el fin de semana, la actividad se concentrará en varios tramos de la calle Bartolomé Mitre y sus alrededores . Allí, además de la serie El futuro es nuestro, también se estará filmando la película Las Malas.

Además, se llevará adelante una intervención en la explanada del Faro de Punta Carretas, con la creación de un efecto de fuego sobre una estructura de fachada. Esto ocurrirá el domingo 14 de junio en la noche, pero tendrá un armado previo el viernes 12 de junio y será desarmada el lunes 15 de junio.

Cortes desde el jueves y hasta el martes

Desde el jueves 11 de junio a la hora 6:00 hasta el sábado 13 de junio a la hora 4:00 se corta Juan Carlos Gómez entre Piedras y Cerrito.

Desde el jueves 11 de junio a la hora 13:00 hasta el viernes 12 de junio a la hora 2:00 se corta el tránsito en:

Primero de Mayo esquina 25 de Mayo.

Solís esquina Circunvalación Durango.

Una grúa realizará el despeje de los autos que puedan estar estacionados en la zona del rodaje en Plaza Zabala, a partir del jueves 11 de junio, a las 18 horas.

También desde el jueves 11 de junio a la hora 18:00 hasta el viernes 12 de junio a la hora 2:00 se cortará el tránsito en:

Washington esquina Colón.

Alzáibar esquina Buenos Aires (corte intermitente).

Desde el jueves 11 de junio a la hora 20:00 hasta el viernes 12 de junio a la hora 2:00 se cortará la intersección de 25 de Mayo esquina Misiones.

Desde el viernes 12 de junio a la hora 6:00 hasta el martes 16 de junio a la hora 22:00 se cortará Bartolomé Mitre esquina Buenos Aires.

Desde el sábado 13 de junio a la hora 6:00 hasta el martes 16 de junio a la hora 22:00 se cortará la calle Rincón esquina Juan Carlos Gómez.

También desde el sábado 13 de junio a la hora 6:00 hasta el martes 16 de junio a la hora 10:00 estará cortado el tránsito en Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo.

Desde el sábado 13 de junio a la hora 14:00 hasta el domingo 14 de junio a la hora 7:00 y desde el domingo 14 de junio a la hora 14:00 hasta el lunes 15 de junio a la hora 7:00 se cortará la intersección de Rincón esquina Ituzaingó.

Desde el domingo 14 de junio a la hora 16:00 hasta el lunes 15 de junio a la hora 7:00 y desde el lunes 15 de junio a la hora 16:00 hasta el martes 16 de junio a la hora 7:00, se cortará 25 de Mayo esquina Juncal.

Desvíos de transporte

El único desvío de transporte previsto tendrá lugar cuando se corte la calle 25 de Mayo, es decir:

Del jueves 11 de junio a la hora 20:00 hasta el viernes 12 de junio a la hora 2:00.

Del domingo 14 de junio a la hora 16:00 hasta el lunes 15 de junio a la hora 07:00.

Desde el lunes 15 de junio a la hora 16:00 hasta el martes 16 de junio a la hora 7:00.

El desvío regirá en 25 de Mayo entre Misiones y Zabala. Las líneas que circulan habitualmente por esa calle desviarán: 25 de Mayo, Juncal, Cerrito, Lindolfo Cuesta a su ruta.

Estarán suspendidas las paradas por 25 de Mayo y funcionarán como provisorias las paradas oficiales por Cerrito.