Inase detectó cerca de 300 casos de uso de “bolsa blanca”

En 2017, fueron 75 las infracciones constatadas por el Instituto Nacional de Semillas (Inase) de productores que estaban usando semilla ilegal. A octubre de 2018, los casos se elevaron a 300, gracias a la eficiencia de las herramientas de control.

De este total, unos 180 casos pueden terminar en multas a los productores o a las plantas que no tuvieron cómo demostrar el origen de la semilla.

Fernando Rincón, gerente de Control de Comercio del Inase, dijo a El Observador que se “ha mejorado mucho” la erradicación de la venta o de la compra de la “bolsa blanca” o semilla que no tiene trazabilidad ni comprobación de origen.

“El crecimiento ha sido muy fuerte y creo que la campaña de comunicación ha hecho fuerza a todo nivel”, afirmó. Añadió, en tanto, que si bien se encuentran casos en todo el territorio nacional, las zonas de mayor influencia se encuentran en Colonia y Soriano.

Rincón informó que las sanciones van desde una observación, hasta una multa económica, en la que la ley dispone de 20 hasta 2.000 unidades reajustables UR, unos US$ 67 mil a valores de hoy. “Se han cerrado multas que van desde 20 UR (unos US$ 700) hasta 750 UR (unos US$ 25 mil), que fue la de mayor peso. Dentro de ese rango, hubo de 400, 450 y 200 UR como casos más graves”, comentó.

En el caso de que la infracción sea detectada previa a la siembra, esa semilla queda inmovilizada. Es decir, que legalmente el productor o la planta no puede hacer uso de ella y la debe enviar a industria, no como semilla sino como grano.

Si se detecta una infracción con el cultivo ya sembrado, se generan expedientes, una multa y el producto de esa siembra pasa a la industria, acción que debe ser comprobada.

“Se han mejorado mucho las herramientas de control que han hecho el trabajo más eficiente y están a la vista los resultados. Al aumentar los indicadores de control de comercio, al encontrar más y más graves infracciones y que las multas económicas sean más fuertes, provoca una reducción del mercado ilegal de bolsa blanca”, indicó.

No es un juego, es semilla ilegal

En este marco, el Inase lanzó una nueva campaña de comunicación enfocada en el uso de semilla de calidad y en el combate del mercado ilegal. A través de la plataforma noesunjuego.uy el instituto pretende generar un valor agregado, así como también reforzar a las estrategias de intervención del área de Control de Comercio.

La campaña utiliza juegos populares para abordar y acercar conceptos como ilegalidad, semilla en “bolsa blanca”, semilla certificada, trazabilidad y

atributos de calidad.

Cuando se habla de semilla, se encuentran todas las opciones incluidas.

“La campaña de comunicación es un apoyo a las otras herramientas de control de comercio. Estos indicadores no son resultado directo de las campañas, sino que implica a todas las herramientas de control de comercio que aplica Inase”, afirmó Rincón.