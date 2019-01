Gremiales lecheras dan carta de crédito al gobierno tras reunión con el Ministerio de Economía

Con buen ánimo por algunos avances alcanzados, aunque sin medidas concretas, algunos de los representantes de las gremiales lecheras ven con buenos ojos cómo viene trabajando el gobierno en relación a las medidas que se pueden adoptar para el complicado momento que vive el sector lechero. Esa fue la impresión que transmitieron este jueves luego de reunirse con el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, en la sede ministerial de la calle Colonia y Paraguay.

En este sentido, Ferreri dijo que una de las propuestas referidas por parte del gobierno es la posibilidad de extender un año más la devolución del IVA al gasoil para aquellos productores que tributan Imeba, además de un nuevo descuento de la tarifa eléctrica en los casos de los productores lecheros que corresponda, que se acumulará al 20% que ya obtienen las pequeñas y medianas empresas.

“Para el gobierno es absolutamente claro que estamos frente a un sector de la economía nacional muy importante que emplea mano de obra y tiene arraigo en el campo. Por la tanto, estamos convencidos de que hay que seguir trabajando desde las políticas públicas para colaborar con el sector, que básicamente tiene un problema basado en lo que son los precios internacionales”, comentó el jerarca en las instalaciones del MEF.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Wilson Cabrera, indicó que tanto desde las gremiales como desde el gobierno se presentaron algunas propuestas, aunque no quiso detallarlas. Cabrera, a su vez, informó que en 15 días se volverán a reunir las partes luego de analizar cada una por su lado lo presentado.

Las gremiales habían dado un mes de plazo al gobierno –que se cumplirá el próximo domingo 13 – para que se tome medidas de apoyo para el sector primario. Así lo definió una asamblea en Capurro donde se barajaron medidas extremas como dejar de remitir leche a las plantas industriales.

Empero, el directivo de la Asociación de Tamberos de Canelones Justino Zabala señaló que se iban de la reunión con un “sesgo optimista de que se va encontrar una salida a la crisis”, y que habrá una reunión con todas las gremiales con el fin de resolver si se toman medidas de impacto. Por otro lado, el dirigente gremial aseguró que durante la reunión con el subsecretario no se manejo un posible aumento del precio de la leche tarifada en marzo.

Tras la asamblea de Capurro, los tamberos reclamaron la inmediata aplicación de un adicional (de 3%) a la devolución de impuestos a las exportaciones lácteas de como lo tienen otros rubros en dificultades. Además, se instó al gobierno a asumir la responsabilidad para recuperar los US$ 39 millones que adeudaba Venezuela a Conaprole –en diciembre se efectuó un pago de US$ 8,4 millones (ver apunte)–. Sobre este punto, Cabrera dijo que se está trabajando con el gobierno y que incluso se está armando una delegación que viajará al país caribeño con el fin de intentar gestionar el cobro de los US$ 30 millones.

Cabrera dijo que a diferencia de una reunión mantenida meses atrás con el ministro de Ganadería, Enzo Benech, en donde se les informó que no había recursos para contemplar sus reclamos, “hoy se están intercambiando ideas; es importante y esperamos tener algo concreto”.

Productores recibirán parte del pago de Venezuela

Luego de que el gobierno venezolano depositara US$ 8,4 millones a fines de diciembre, que forman parte de una deuda de más de tres años que se mantiene por US$ 39 millones, el Directorio de Conaprole resolvió repartir el próximo 15 de enero ese dinero entre sus cooperativistas. En la operación se pagará a los productores remitentes activos al 1º de enero 2019. El importe se distribuirá en función de los kilos de sólidos remitidos con respaldo de capital lácteo entre el 1° de agosto 2017 y el 31 de julio de 2018.