Incendios en California: qué es un pirocumulonimbo, la peligrosa nube "artificial" de tormenta creada por fuegos como los de EE.UU.

Pero este 2020, la proporción de los incendios y la cantidad de humo que han generado no solo han oscurecido el cielo en gran parte del estado, sino que han provocado también inusuales fenómenos meteorológicos: desde tornados de fuego hasta nubes de tormenta creadas por el humo.

Uno de ellas se registró la semana pasada y, según indicó la NASA, podría ser la mayor en la historia de Estados Unidos.

Se trató de un gigantesco pirocumulonimbo, una nube "artificial" generada por el humo que se alzó hasta 15 kilómetros en cielo sobre el condado de Fresno.

Fue visible desde el espacio por los satélites de la agencia espacial estadounidense, pero también fue reportada por pasajeros de varios aviones que pasaban por la zona.

Today I was flying from San Jose to Las Vegas on SWA & I looked out my window & I saw this cloud. I l found out that it is a cumulonimbus flammagenitus cloud aka pyrocumulonimbus cloud, a type of cloud that forms above a source of heat, such as a wildfire #CreekFire pic.twitter.com/HCqyWiHpNx