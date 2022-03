Incendios forestales: vecinos hablan de “anarquía” y apuntan a las grandes empresas

Los incendios forestales que afectaron a varios departamentos durante la última semana de 2021 quemaron unas 22 mil hectáreas de bosques y campo circundante en Paysandú y en Río Negro. En esa zona del país se lo califica con el hecho más grave en su tipo en la historia.

El tema motivó un llamado a sala de cuatro ministros a la Comisión Permanente, interrumpiendo el receso parlamentario. También una larga exposición de todos los actores involucrados a fines del mes pasado, en una sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Diputados.

En esta última instancia, que pasó desapercibida, un grupo de vecinos realizó una serie de fuertes cuestionamientos a la acción oficial y, sobre todo, a las de las grandes empresas que poseen extensiones de tierra en la zona.

Hasta allí fue la Mesa de Diálogo por Incendios Forestales. Uno de sus representantes es Javier Dalmás, integrante de la Sociedad de Fomento de Arroyo Negro, una de las localidades sanduceras más afectadas por el suceso. "Vemos con preocupación cómo se quiere dar vuelta la página al tema de una forma bastante rápida”, se quejó.

A su juicio, no existe voluntad o interés en ver cuáles eran las condiciones preexistentes al incendio y que determinaron su rápido avance. En particular, el mantenimiento previo de los montes.

“Observábamos a los cortafuegos sucios, con malezas”, relató ante los legisladores. “No teníamos una real dimensión de lo que podía implicar, hasta que se dio este incendio y vimos cómo esos cortafuegos con malezas impidieron cualquier tipo de respuesta efectiva”.

Dalmás planteó una situación de abandono en los montes de muchas zonas. Allí citó lo declarado por el director general forestal, Carlos Scaglia: solo el 15% de los montes nuevos que se plantan tienen, al momento de su instalación, un seguimiento y una inspección.

También dijo que el Estado realiza apenas un máximo de 20 inspecciones al año en más de un millón de hectáreas forestadas.

“Sentimos que se dejó crecer una industria forestal de forma explosiva, sin controles necesarios”, dijo. “Creo que la carnicería de mi barrio tiene más controles de Bromatología”, añadió.

Dalmás cuestionó el planteo, surgido luego de los incendios, de la necesidad de invertir en mayor equipamiento para la Dirección Nacional de Bomberos. “Nos preguntamos si no alcanza con décadas de subsidios directos e indirectos para la forestación”, dijo.

En su planteo coincidió un productor de la zona, Santiago Schneider. “Está claro que no se tomaron las medidas adecuadas”, dijo. “No se logró frenar ni achicar el fuego”.

“Yo estuve desde el principio allí y lo que vi es anarquía”, aseguró. “Las empresas no trabajaron en conjunto para abatir el fuego y, al principio, cada uno cuidaba su parcela”.

Por ejemplo, señaló, no se cortaron los alambrados que separaban los predios, lo que hubiera permitido menores acciones. “Después ya era tarde, era correr de atrás”, lamentó.

Schneider también cuestionó ciertas decisiones de las autoridades. Por ejemplo, la negativa a utilizar aviones hidrantes. “El jefe de Bomberos que estaba a cargo del operativo no lo consideró pertinente”, remarcó. “Consulté después por qué no, pero no hubo una respuesta clara”, añadió.

El productor relató que el 30 de diciembre el incendio se fue de las manos y fue el “sálvese quien pueda". Expresó que quedó rodeado en su predio y que las respuestas fueron nulas. “De parte de Bomberos me dijeron: no puedo ayudarlo, tenemos que estar en el pueblo”, indicó.

Su campo, afirmó, es lindero al de UPM. “Avisé a tiempo, pero no se tomó ninguna medida”, concluyó.