Informe mensual estadounidense derrumbó los precios de los granos

En un mercado de granos que ya venía en baja, el informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicado el viernes acentuó la tendencia y determinó un cierre nuevamente negativo para soja, maíz y trigo.

Marcó el precio más bajo desde que está ofrecida la compra de soja en Uruguay, por primera vez por debajo de US$ 400 por tonelada.

Juan Samuelle

Cultivo de soja, en Estados Unidos.

En la medida que China no acelera las compras que llevan años en el entorno de 100 millones de toneladas y el Mercosur sigue aumentando la producción, el mercado empieza a mostrar síntomas de saturación con un stock global en aumento y compradores muy cómodos.

Los granos forrajeros y la soja tienen entonces cotizaciones en un caso con correcciones importantes a la baja, ya que la oleaginosa perdió US$ 20 por tonelada esta semana para cerrar sobre US$ 390, y en el caso de los forrajeros precios muy accesibles para los compradores.

En Uruguay empezó a cotizar esta semana el maíz a poco más de US$ 160 mientras que el trigo forrajero se consigue a US$ 160 y la cebada a US$ 145 por tonelada. Un año atrás el maíz cotizaba a más del doble largamente por encima de US$ 300 la tonelada.

Blasina y Asociados

El informe del USDA del viernes también corrigió hacia arriba los rendimientos y por lo tanto la producción de la cosecha pasada de Estados Unidos en soja y maíz, que mejora las reservas estadounidenses del poroto y consolida un dato récord de cosecha en el cereal.

En soja la producción de Estados Unidos pasó de 112,39 a 113,34 millones de toneladas, en tanto la producción de Brasil se corrigió de 161 a 157 millones de toneladas pero con un aumento de la cosecha argentina –de 48 a 50 millones–.

En los dos datos de los países vecinos lo proyectado superó lo que esperaba el mercado.

En maíz se corrigió al alza la cosecha de Estados Unidos que ya era récord –de 386,97 a 389,69 millones de toneladas– y el gran cambio estará en esta zona, donde Uruguay va a una gran cosecha desde casi no poder cosechar el año pasado y lo mismo pasa en Argentina que va rumbo a una producción de 55 millones de toneladas, contra los 34 millones de la campaña anterior.

Con ese panorama la producción animal está frente a un año de fuerte baja en los costos de producción.

Los agricultores compensarán los bajos precios con altos rindes que probablemente se darán en soja y maíz y que fueron el destaque de la semana con los históricos 5.000 kilos de trigo por ha superados por primera vez en la historia de Uruguay, acompañados de un muy buen rendimiento también en cebada.

Piqsels

Trigo, próximo a la cosecha.

El trigo, entonado

Probablemente el próximo sea otro año de siembra importante de trigo en Uruguay, porque es de los pocos granos cuyo stock mundial no crece, no presenta los problemas de calidad de la cebada y en un contexto de baja de precios de aceites la colza tendrá dificultades para entusiasmar a los agricultores, dado que su precio no llega a US$ 400 por tonelada.