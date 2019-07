Instagram crea chats grupales a través de las historias

Instagram habilitó esta semana una nueva opción de chat grupal para sus historias. Ponerlo en práctica la nueva función es muy sencillo: luego de seleccionar una foto o video, podrán agregarle el sticker “chat”, tal como hacían con las encuestas o los cuestionarios. Una vez colocado, podrán compartir la historia.

Luego de que fue publicada, se debe deslizar hacia arriba para elegir seguidores para unirse al chat. Los seguidores podrán ver en la historia que un chat está disponible y pedir unirse a la conversación. El creador puede decidir aceptarlo o no. Una vez obtenido el público deseado, se le da inicio.

La función también permitirá avisar a los usuarios que se unan al chat a determinada hora, lo que puede aumentar la asistencia de gente.

Introducing the new chat sticker in Stories. Now, there's an easy way to start conversations with a group of friends right from your story. pic.twitter.com/A1An7d9TjJ