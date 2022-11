Inteligencia emocional: las claves para sanar el talón de Aquiles de los nuevos líderes

Mariela Marenco creó una escuela de coaching en inteligencia emocional y trabaja con ejecutivos y líderes que necesitan mejorar sus habilidades blandas.

Es coach, con foco en inteligencia emocional y coaching consciente. Además, es docente y escritora en temáticas de desarrollo personal y profesional, al mismo tiempo que se desempeña como Gerente de Talento Humano de Seguros Sura Uruguay. Al mismo tiempo, ya planea un nuevo libro.

Pero no siempre fue así. Marenco empezó dedicándose al Marketing hasta que un burn out (o estrezaso) la llevó al límite de sus capacidades y tomó cartas en el asunto. Fue hace más de una década atrás cuando estudió en Argentina con Facundo Manes y Estanislao Bachrach, entre otros. “Me capacité con los mejores, primero, para saber cómo actuar”, reveló y añadió: “Tenía que aprender a controlar mi intensidad emocional”.

En el camino, el tema la apasionó y descubrió su vocación por acompañar a otros que necesitaban entrenar sus emociones en el ámbito profesional y también personal.

Marenco dirige la única escuela en Uruguay que cuenta con la formación en coaching en inteligencia emocional. “Tuve que armar un modelo de hacer coaching en este tema porque la gente me lo pide”, apuntó la coach en conversación con Café & Negocios.

Los ejecutivos llegan a ella no porque tengan problemas técnicos para llevar adelante su tarea, sino porque no son capaces de manejar el estrés. ¿En qué se traduce esto en la vida cotidiana? Por ejemplo, en gritos en la oficina o ataques de ansiedad que no pueden controlar, falta de confianza, imposibilidad para trabajar en equipo o para escucharlo. “Implica aspectos de la persona que, en general, no son educados para el mundo laboral”, resaltó Marenco.

A nivel corporativo, el manejo de las emociones ha cobrado tal importancia que hoy por hoy llega a ser más relevante a la hora de reclutar que el histórico coeficiente intelectual o las habilidades técnicas. “Los mejores líderes son los que más inteligencia emocional tienen”, apuntó la experta.

Pero, ¿qué puntos conforman la inteligencia emocional y cómo se entrenan?

Marenco define a la inteligencia emocional como una caja de herramientas que empodera al momento de generar nuevos hábitos y comprender lo que sucede.

En la visión de Marenco, el primer paso de la inteligencia emocional es el autoconocimiento y saber qué sentimientos se están atravesando. “Es buenos saber que las emociones fuertes duran 90 segundos y hay que aprender a manejarlos”, sostuvo la especialista.

Más adelante, se da la autoregulación. “Hay gente que no tiene filtro, no autorregula nada, y se siente orgullosa de eso. Eso es torpe, no muestra nada de inteligencia emocional”, comentó. Otro punto clave es la motivación personal, el propósito o misión que, según Marenco, tiene que trabajarse para “tenerlo clarito”.

Las últimas dos habilidades interpersonales que hacen a la inteligencia emocional son la empatía y las habilidades de liderazgo, aspectos clave para liderar a otros y producir cambios en los demás. “Son muy importantes para los líderes en las organizaciones, para personas que están llamadas a ayudar a transformarse a otros”, enfatizó.

Finalmente, la coach reafirmó que la incomodidad es el detonante que lleva a los ejecutivos a buscar un cambio y acercarse al entrenamiento de su inteligencia emocional y alentó a que todos aquellos que empiecen a notar sus carencias a trabajar sobre ellas.

Los datos sobre la escuela de coaching y el ebook de Mariela Marenco pueden encontrarse en su sitio web.