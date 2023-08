Intendentes arremetieron contra tope de multas y Orsi criticó el "terreno facilongo"

El Congreso de Intendentes aprobó este lunes por unanimidad su rechazo al tope de multas por exceso de velocidad acordado en el debate parlamentario por la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, tras un informe jurídico del abogado Ricardo Gorosito que concluía la inconstitucionalidad de esa medida.

Incluso los intendentes del Partido Nacional han arremetido contra la resolución de los funcionarios por considerarlo violatorio de su autonomía. Los legisladores acordaron, tras el reclamo del cabildante Álvaro Perrone, topear en $8.000 las multas por exceso de velocidad, que es el valor que hoy tienen las infracciones cuando el límite se excede por 20 km/h. Cuando es entre 21 y 30 km/h, pasa a ser de $12.781 y puede llegar a casi $24 mil cuando se pasa por más del doble de lo permitido.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se alineó a sus colegas y afirmó que es "un hincha fervoroso de la autonomía departamental". "Aislados está difícil la autonomía, entonces debemos defender con uñas y dientes las cosas que uno mismo hemos resuelto porque han sido con discusión, debate, no ha sido fácil todo esto", dijo el jerarca frentista en el Congreso.

"Cuesta entender que se ponga en duda la necesidad de resolver bastante mejor el tema de los accidentes de tránsito. No me explico y creo que en un debate político es fácil de trasmitir. Ahora, cuando se habla de lo que la gente tiene que pagar a veces se entra en un terreno facilongo de qué tanto le metés la mano en el bolsillo, entonces entramos en un terreno minado", opinó el precandidato apoyado por varios sectores de la izquierda.

"Este tipo de planteos, que tiene mucho de facilismo que incluso omite, y eso lo hemos hablado con la gente del Ministerio de Transporte, antes dependíamos bastante más de nuestros funcionarios y ahí se armaba cada lío con los inspectores. La incorporación de tecnología nos permite ser bastante más objetivos", aseguró Orsi, quien consideró que deben "seguir analizando el sistema de valores" aunque "donde corresponde" es en el Congreso de Intendentes y no en el Parlamento.

"Guarda cuando vemos la chance de abrir una rendija intereses que a veces son muy puntuales. Y no estoy hablando de mala intención, porque conozco a los actores que están en esto. Pero, y vaya si se quejarán los ciudadanos, ahora, es bastante menos que lo que podíamos suponer y es bastante más claro cuando hay una foto, un dato objetivo diciendo te pasaste 20 km/h", señaló y dijo que le parece "por lo menos novedoso" que "el país esté discutiendo hoy sobre si está bien o mal reducir la velocidad en la que nos movemos".

"Es solo cuestión de abrir un diario y ver cómo nuestras rutas son verdaderas trampas a veces y no porque tengamos curvas complicadas no, no, andamos a velocidades que son de temer, no corresponden", dijo y agregó que la Unidad de Seguridad Vial (Unasev) de Presidencia de la República puede colaborar en la materia.

"La mayor parte de los accidentes, además de lo que pasa con las motos, las bicicletas y los peatones, tienen que ver con seguí que no pasa nada. Hasta que no tengamos la libreta por puntos este capítulo no está del todo cerrado porque también he escuchado decir gente que no le importa que los multen, hay gente que puede pagar todas las multas que quiera. Esto nos obliga a mirar bastante más la salud de nuestra gente y a ensanchar filas con otros organismos", concluyó.