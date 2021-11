Intendentes blancos coordinan la defensa de la LUC y afrontan la campaña con “optimismo”

Los partidos políticos comienzan a delinear sus estrategias para el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y el Partido Nacional (PN), concretamente, reunió este jueves a un grupo de intendentes blancos y a la comisión partidaria que formó en defensa de la ley.

Según pudo saber El Observador, en el encuentro se conversó de “generalidades” sobre cómo se articulará la campaña en cada intendencia, de manera de "involucrar" a las autoridades departamentales, y de las características que tendrá a nivel nacional. “Coordinación”, fue la palabra más repetida y es la obsesión de los dirigentes de cara al referéndum.

Además, los presentes recibieron al asesor presidencial, Roberto Lafluf, y dialogaron a partir de una encuesta que manejan en la interna del Poder Ejecutivo sobre la intención de voto en el referéndum. La evaluación de esta medición, comentaron, fue positiva.

Los jefes comunales informaron a la comisión y al directorio del Partido Nacional la decisión de establecer un “comité de defensa” en cada departamento, en conjunto con los otros cuatro partidos de la coalición, algo que se había encaminado en una reunión previa que habían mantenido los intendentes blancos en coordinación con dirigentes de otros sectores.

Luego de la reunión, varios participantes destacaron a El Observador el “optimismo” que primó en los dirigentes durante el encuentro y rumbo al referéndum que, pese a instalado ya en la discusión política, aún no ha sido ratificado por la Corte Electoral.

El presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, contó que están “convencidos” de que a medida que se acerque la elección, la gente “se va a ir volcando a favor de la LUC”. “No es un querer, es lo que esperamos”, dijo Iturralde, y en la misma línea se expresó el intendente de Cerro Largo, José Yurramendi. “Estamos convencidos de que nos va a ir bien”, aseguró el jefe comunal a El Observador.

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, agregó que en su opinión la ley será “perfectamente defendible” y comentó que tienen previsto hacer un análisis de “los objetivos logrados” por la LUC y un balance de la gestión del gobierno, por si la discusión se vuelve un plebiscito de la administración de Luis Lacalle Pou. “Tenemos que estar preparados para eso”, admitió el jefe comunal.

Yurramendi estimó que “no se puede negar” que en el referéndum habrá “dos componentes”: lo real, que es el intento de derogar los 135 artículos, y el político, que es el de poner a consideración de la ciudadanía la gestión a dos años del cambio de mando.

Además de Iturralde, Umpiérrez y Yurramendi, en la reunión que se realizó en la sede del Partido Nacional durante algo más de dos horas participó el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín; de Soriano, Guillermo Besozzi; de Florida, Guillermo López; de Lavalleja, Mario García; la recientemente designada secretaria general del Congreso de Intendentes, Macarena Rubio y otros dirigentes.

Umpiérrez se refirió en rueda de prensa al rol que jugarán las intendencias en la defensa de la LUC y dijo que los jefes comunales tienen la ventaja de tener “un trato directo con el ciudadano” porque “la cercanía es muy grande”. Además, subrayó que la ley insignia del gobierno de Lacalle Pou es “popular”, “justa” y “necesaria”.

Partido Nacional Fue la primera actividad de la comisión en defensa de la LUC luego de su conformación, el lunes.

También aludió a los argumentos que se esgrimen desde la oposición y dijo que la LUC “es la respuesta a las urgencias de la gente” y que a un año y medio de su aprobación no ha habido “ni un solo perjuicio”. La misma defensa de la ley de urgencia la realizaron otros intendentes, como el duraznense Vidalín. El jefe comunal dijo que están “orgullosos” de la LUC y que es necesario “defenderla para no dar marcha atrás” porque no quieren “retrocesos”.

La reunión de este jueves fue la primera actividad de la comisión partidaria en defensa de la ley de urgencia luego de su conformación el pasado lunes; y es una señal que da cuenta de una de las definiciones que Umpiérrez anunció ese día: que los blancos dividirían en dos bloques los esfuerzos para la campaña.

Por un lado se concentrarán en Montevideo y Canelones, y por el otro, en el interior, el lugar donde el Partido Nacional concentra el gobierno de 15 intendencias. “Allí es donde está la fortaleza de nuestro Partido y tenemos que decir: Presidente, estamos contigo, vamos a ser los primeros defensores y los primeros guerreros en defensa de la LUC”, expresó Vidalín al respecto.

En la capital, mientras tanto, los primeros puntapiés de campaña lo han dado los jóvenes de la coalición, que en las últimas semanas organizaron actos conjuntos en las distintas sedes. De todos modos, los partidos tienen previsto organizar sus propias actividades por separado donde cada uno realizará sus propios enfoques y matices en defensa de la ley que se someterá a referéndum el año que viene, en caso de que la Corte Electoral valide las firmas.