Invertir en ladrillos: Campiglia Pilay se consolida como una alternativa de ahorro en cuotas y en pesos uruguayos

En junio del 2009 nació Campiglia Pilay, luego de todo un año de preparación para estructurar un fideicomiso que permitiera pensar a largo plazo a la hora de decidirse por una inversión inmobiliaria.

“En setiembre de ese año se empezaron a sumar los primeros inversores a quienes lo invitamos a pensar a largo plazo”, recordó en entrevista con Café & Negocios el gerente general de la compañía, Javier Vigo.

Según rememoró Vigo, en aquel entonces el objetivo fue romper el paradigma y se apostó a cuotas en pesos uruguayos que no tuvieran intereses.

“Hacemos el camino inverso al que hace cualquier desarrollador, primero captamos la demanda y después salimos a comprar terrenos; todo se basa en la confianza, sino esto sería imposible y hemos demostrado que cumplimos”, desarrolló el gerente general.

A 13 años del comienzo, se sumaron al fideicomiso más de 4.500 personas que confiaron en este modelo de negocios y algunas ya hoy culminaron sus contratos.

Las más de 2.000 personas que aportan con constancia a Campiglia Pilay son los que sostienen la construcción de los edificios y al ser tantos el riesgo de la inversión disminuye. “En otros desarrollos inmobiliarios si son 60 personas se corre el riesgo de que 10 no puedan seguir pagando y esto mueve la aguja”, reflexionó.

Además del bajo riesgo, para Campiglia Pilay es clave que las cuotas sean en pesos uruguayos y que, efectivamente, la inversión en ladrillos le represente un ahorro y que sea rentable para sus clientes. Esto es así gracias al Índice de Costo de la Construcción que en los últimos 13 años creció un 226%, mientras que el aumento de la inflación, por ejemplo, fue de 180%.

“Fue realmente un resguardo para las personas”, aseguró el gerente general de la compañía, Javier Vigo, y apuntó que, en lo que va del 2022, el índice del costo de la construcción creció un 8%, mientras que la inflación subió un 5% y el dólar se depreció entre un 5% y un 10%.

Es así como el sistema de ahorro en ladrillos de Campiglia Pilay permite invertir de forma segura en inmuebles a través de 240 aportes. “La propuesta de valor es generar el hábito del ahorro”, remarcó la gerenta comercial de la firma, María Paula Ferreira.

Los aportes van desde los $15.000 a los $18.000 por mes y se respaldan, al final del contrato, en un apartamento de un dormitorio (55m2) o de dos dormitorios (75 m2).

Estas cuotas reducidas tienen vigencia hasta que el cliente pasa a hacer uso de la unidad. Una vez que el ahorrista decide hacer usufructo de la propiedad, debe presentarse a una licitación y competir con otros clientes.

Cuando el cliente se hizo del bien, la cuota cambia dado que ya cuenta con una nueva oportunidad de negocios como es tener un inquilino, venderlo o bien residir allí.

Un capital para los hijos o el complemento de la jubilación

“Al principio cuando hablábamos de 240 cuotas parecía mucho tiempo”, apuntó Vigo. Sin embargo, son muchos los clientes que de distintos modos han recorrido el camino de crecimiento de la firma durante sus 13 años de trayectoria.

¿Cuál es el perfil de los clientes de Campiglia Pilay? El fideicomiso se adapta a las necesidades de los inversores, es por esto que hay personas que estuvieron cinco o seis años realizando sus aportes, luego vendieron su participación y recuperaron su capital; otros que lo hacen para dejar un capital para el futuro de sus hijos, o un ahorro para complementar la jubilación. También hay un porcentaje, el más pequeño de todos, que lo ve como una solución cierta de vivienda.

“En estos 13 años invertimos más de US$ 66 millones a la fecha, se han construido más de 447 apartamentos y tenemos una proyección de construir 1.000 apartamentos en los próximos 10 años”, resaltó Vigo y añadió que esperan entregar un promedio de 100 apartamentos por año durante los próximos diez años lo que les requerirá una inversión de US$156 millones.

Las próximas obras

Parque Rodó es el barrio elegido por Campiglia Pilay para su séptimo desarrollo inmobiliario que tendrá 92 apartamentos. Para 2023 se desarrollarán dos obras más que sumarán entre 100 y 200 apartamentos y ya adquirieron dos nuevos terrenos en los que se comenzarán a construir en 2025.

Según explicaron los representantes de la firma a Café & Negocios, la elección de los barrios en las que se llevan adelante la construcción se hace en base a lo que se precia la zona en cuestión y en pos de garantizar que todas las propiedades tengan un mismo valor, independientemente de su locación. Para los apartamentos de un dormitorio se persigue un valor aproximado de US$ 125.000 y de US$ 170.000 en el caso de las unidades de dos dormitorios.

Una inversión segura

A diferencia de otras iniciativas inmobiliarias, las obras de Campiglia Pilay están respaldadas por un patrimonio independiente al administrador, esto quiere decir que si le sucede algo a Campiglia o a Pilay no afecta a los inversores. “En la mayoría de los desarrollos donde no hay un fideicomiso atrás no sucede esto, está todo a nombre del administrador”, apuntó el gerente.

A su vez, la firma cuenta con autorización del Banco Central del Uruguay, calificación de riesgo de grado inversor y auditorias trimestrales que garantizan que el dinero invertido efectivamente se invierte en obras.

Oficinas y equipo

A fines de setiembre, Campiglia Pilay mudará sus nuevas oficinas a Campiglia Pilay VI, uno de los emprendimientos inmobiliarios de la firma en Buceo, puntualmente en Margariños Cervantes 1648 esquina José Leguizamón.

El 90% de los recursos humanos que trabajan allí son mujeres y ellas ocupan la gran mayoría de los cargos de responsabilidad.