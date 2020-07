Jim Carrey confesó que Renée Zellweger fue el amor de su vida

“Renée Zellweger fue el amor de mi vida”. Así, y sin tapujos, Jim Carrey confesó en una entrevista radial con Howard Stern que la actriz de 51 fue la responsable de dejar la mayor huella de su experiencia amorosa. Ambos se enamoraron en el rodaje de la película Yo, yo mismo e Irene y comenzaron a salir en 1999.

Zellweger fue la persona que mayores emociones le hizo sentir al protagonista de La máscara, que además contó: “Ella fue especial para mí, muy especial”. De todas formas, la relación de los actores apenas llegó al año. Y luego de separarse, la actriz comenzó un romance con el músico Kenny Chesney, con quien se casó en 2005 y se divorció a los cuatro meses.

Por su parte, Carrey estuvo casado antes de conocer a la protagonista de El diario de Bridget Jones con Melissa Womer, madre de su hija Jane. Tras la ruptura con Zellwegger, el actor estuvo de novio con Jenny McCarthy por cinco años.

Pero Carrey no habla ahora únicamente del amor de su vida. En su nueva novela semiautobiográfica, Memorias y desinformación, el protagonista de El show de Truman también cuenta sobre lo importante que fue para él la cantante Linda Ronstadt, de 74 años. En la entrevista radial, dónde promocionó el libro, adelantó: "Aprecio a las personas que han pasado por mi vida por el bien que me dieron y por eso (Ronstadt) tiene un lugar especial en el libro... Para algunas personas, que lo miraron desde fuera pudo haber parecido que fui un juguete en esa situación, pero ella me trató con un respeto increíble”.