José Luis Palma declara en Fiscalía como indagado por el AUFgate

El presidente de Liverpool, José Luis Palma, declaró este lunes como indagado ante la Fiscalía en la causa que investiga la renuncia de Wilmar Valdez a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y se retiró sin dar declaraciones. Interrogado a la salida, dijo: "No es mi estilo hablar con la prensa", y siguió su paso por la calle Misiones mientras se retiraba luego de dos horas de interrogatorio ante la fiscal Silvia Pérez y su equipo.

Su abogado, Gustavo Bordes, señaló que su defendido respondió sobre presuntas contradicciones entre la versión de los hechos que había brindado cuando declaró como testigo el 9 de agosto. "Para mí no las había", dijo Bordes, quien se excusó de hacer más comentarios "sobre el trasfondo del asunto". Lo que declaró Palma fue escuchado por los abogados Gonzalo Fernández y Silvia Etchebarne, quienes defienden a los dos otros indagados por este caso: el dirigente Arturo del Campo y el lobista Walter Alcántara. Lo hicieron porque, de acuerdo a las disposiciones del nuevo Código del Proceso Penal, todos los representantes legales tienen derecho a participar en los interrogatorios de su caso -aunque no pueden intervenir-, al igual que les corresponde el acceso a la carpeta que lleva adelante la Fiscalía, con todo el material probatorio recolectado hasta el momento.

También está citado como indagado el periodista Julio Ríos, luego de que el lunes pasado el sucesor temporario de Valdez, el también renunciante a la AUF Edgar Welker, lo señalara como el autor intelectual de la presunta extorsión en el programa 100% Deporte, de Sport 890 .

Antes de las declaraciones de Welker, la Fiscalía solo había citado a otro de los candidatos a presidente de la AUF, Arturo del Campo, y al intermediario Walter Alcántara como indagados en una causa que, hasta el momento, se encuentra investigando si Valdez fue extorsionado para que no se presentara en las elecciones que se iban a celebrar el pasado 31 de julio, pero que finalmente fueron suspendidas.

El dirigente dijo que, en la reunión del jueves 26 de julio en la que el candidato Del Campo y Ríos le dijeron a Valdez que tenían audios comprometedores de él vinculados a supuestos pedidos de coimas, Ríos le planteó no hacerlos públicos a cambio de dos entrevistas exclusivas: una en el programa Punto penal (canal 10) y otra al día siguiente en su programa de radio Las voces del fútbol (1010 AM).

Por su parte, en un audio desconocido hasta ahora, publicado el miércoles por Montevideo Portal, se escucha que Palma, de Liverpool, llamó a Alcántara el 2 de agosto, día en que el lobbista iba a declarar por primera vez ante la Fiscalía, y le dijo: “Me llamó Arturo (del Campo) preocupado. No le tiene miedo a la parte judicial sino a las declaraciones públicas a los medios afuera del juzgado. Me pidió que le dijera que él no se va a olvidar de usted”.

Palma había escuchado los audios que comprometían a Valdez por intermedio de Del Campo, con quien tiene una relación de amistad y a quien apoyaba para la presidencia de la AUF. Según la versión de Del Campo, luego de consultarlo con abogados y de que le dijeran que no había ningún delito decidió abrirse del tema, se los presentó a Valdez por una cuestión de transparencia, y le dijo a Alcántara que siguiera el tema con Palma, quien sí estaba interesado en el asunto.