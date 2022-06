Junta Directiva del Ircca molesta con el director ejecutivo por falta de coordinación

La actuación del director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), Juan Ignacio Tastás, empezó a generar cortocircuitos con los integrantes de la Junta Directiva del organismo porque entienden que en muchos casos mantiene reuniones y líneas de trabajo sin informarlos, según dijeron a El Observador fuentes del organismo.

Las diferencias con Tastás ya fueron trasladadas al Poder Ejecutivo por más de un integrante de la Junta Directiva y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, está al tanto del tema. Ferrés es, además, el presidente de la Junta Nacional de Drogas.

La reunión que el miércoles 1° de junio mantuvo Tastás, junto con el asesor presidencial Nicolás Martinelli, con representantes de la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay generó molestia en otros integrantes de la junta porque no estaban al tanto a pesar de que la semana pasada hubo sesión de la Junta. Para las fuentes este es un ejemplo de la forma de actuar que tiene el director ejecutivo.

En ese encuentro, Tastás le transmitió a los representantes de los clubes que la política vinculada a la marihuana no va tener cambios, según informó Búsqueda. La reunión se generó luego de que el presidente Luis Lacalle Pou dijera en una entrevista con la BBC que el Estado cometió un error al regularizar el mercado de la marihuana de la forma que lo hizo el Frente Amplio.

El resto de los integrantes de la Junta Directiva entienden que no estar al tanto de este tipo de acciones genera dificultades para mantener una coherencia entre la línea discursiva y la línea de acciones del organismo.

La Junta Directiva del IRCCA está integrada, además de por Tastás, por el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío -que la preside- y por representantes de los ministerios de Industria, Salud Pública, Desarrollo Social y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Consultado por El Observador, Tastás aseguró que en ningún momento recibió ninguna queja sobre su accionar como director ejecutivo. Sobre la reunión con la Federación de Clubes en particular, el jerarca señaló que el encuentro fue pedido directamente a Martinelli y que fue el asesor presidencial quien le pidió que lo acompañara.

Antes de asumir en el IRCCA, Tastás estaba trabajando en el Ministerio de Industria como jefe de la Unidad de Política Económica a pesar de que él inicialmente pretendía ser director de Industria, puesto que ocupa Susana Pecoy.

Su desempeño al frente de la Unidad de Política Económica del MIEM no estuvo exento de problemas y encontronazos con autoridades de la cartera, según dijeron a El Observador fuentes del gobierno. A tal punto que su trabajo no conformaba en el ministerio y su salida de ese puesto no fue en los mejores términos, agregaron las fuentes.

Desde que se desempeña al frente del IRCCA, Tastás ha trabajado muy de cerca con el asesor presidencial Nicolás Martinelli y es, además, hijo del dirigente de la Cámara de Industria Héctor Tastás, que tiene una histórica relación con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Tastás asumió como director ejecutivo del IRCCA en diciembre de 2021 tras su paso por Industria.