La advertencia por hostigamiento de Gianinna Maradona que causó preocupación

Las hijas del exfutbolista Diego Armando Maradona están acostumbradas a que las personas opinen sin cesar sobre sus vidas. Sin embargo esta vez Gianinna Maradona decidió hacer públicos sus sentimientos en este sentido.

Esto fue, según relató La Nación, en respuesta a la periodista Sandra Borghi, quien se preguntó dónde estaban las hijas de Diego Maradona en los días previos a su muerte. Según la agencia Ansa, la periodista dijo: “¿En toda esta historia, las hijas dónde estaban? ¿No veían lo que estaba pasando? ¿Dónde estaba Giannina?”.

Entonces, Gianinna le respondió con la frase que generó preocupación entre sus seguidores.

“¿Si yo me suicido por todo lo que están diciendo de mí, ¿quién es culpable de la decisión que yo tome por no aguantar más el hostigamiento constante?”.

Captura de pantalla diario La Nación

El mensaje continuó con una respuesta a su mismo posteo. “Nadie, ¿no? Porque nunca nadie se hace cargo de nada”. Gianinna cuestionó el trabajo periodístic y escribió que "sueltan lo primero que se les viene a la mente y después les da igual, porque ‘es su trabajo’. Y si después se demuestra lo contrario, da igual”.

Captura de pantalla diario La Nación

“Si esperan que me suicide por las acusaciones que hacen hacia mi persona, lamento decirles que no, que soy fuerte y que aunque sus dedos acusadores me doblan, no me tiran”, indicó Giannina, quien además indicó que retomó sus sesiones de terapia.

”Si no tuviera un hijo, los pies sobre la tierra, la historia en primera persona, mis pocos amigos y mi familia, con el hostigamiento que siento desde que mi vida dio un vuelco, ya me hubiera suicidado”, escribió.