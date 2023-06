La bronca de Evaristo González con Ruglio por desoír su pedido y no dar la cara en Peñarol

El secretario de Peñarol Evaristo González fue de los pocos dirigentes de Peñarol que dio la cara en el Campeón del Siglo tras la dolorosa derrota contra River Plate por la segunda fecha del Torneo Intermedio y lo hizo para criticar el accionar del presidente Ignacio Ruglio.

Consultado por lo que apenas terminó el partido era un secreto a veces, sobre la inminente salida de Alfredo Arias que luego se terminó de concretar, González dijo: "Ese rumor lo tendrá que confirmar el presidente. Este cambio debió haber sido antes, esa pregunta no es para mí, se perdieron dos semanas de trabajar y armar las cosas. Hay que ver qué pasa mañana, así lo determinó el presidente, que habrá directiva a las 17 horas".

González se mostró reticente a llevar a cabo un consejo 24 horas después de la derrota y entendió que el mismo debió llevarse a cabo apenas terminado el partido en el Campeón del Siglo. Sin embargo, Ruglio se fue del estadio 20 minutos antes del final del cotejo.

"Estas son cosas que son de emergencia, de urgencia y de la mayor importancia que tienen que tener. ¿Es así como se hacen las cosas serias? ¿No sabíamos que esto viene de dos meses y medio? ¿Dejamos la decisión por un partido?", expresó en conferencia de prensa.

"Esto es una muerte anunciada", declaró instantes después en VTV.

"Ya lo habíamos planteado en la directiva pasada de que teníamos que ser responsables de que veníamos de mal en peor y lo que pasó hoy con un cuadro diezmado como River que está peleando para meterse en zona de Copa Sudamericana, nos termina ganando 3-1 con un plan de juego que no entendí", agregó en el citado medio.

"Tengo mi candidato desde hace 15 días, entrenador, cuerpo técnico y secretaría deportiva", dijo González sin querer mencionarlo.

Consultado sobre la continuidad de Pablo Bengoechea en la dirección deportiva, afirmó: "Para mí debe haber un cambio, ya lo planteé anteriormente así. Acá no hablo de personas, hablo del resultado de tareas porque es lo que hemos visto. Honestamente debe haber un cambio radical, lo planteé ya hace ocho meses, vamos a ver qué pasa ahora".

"Si sigue Bengoechea seguiremos peleando por lo que es lo mejor para Peñarol", adelantó.

"No me preocupa el rugby de Peñarol. El resto me preocupa todo: la sanidad, la preparación física, el área técnica, la dirección deportiva porque tenemos que empezar a hacer fichajes en unos día"

González se mostró desconcertado por las decisiones de Arias en el partido ante River Plate: "Hace debutar a un pibe en el arco, saca a Sánchez en el entretiempo, termina con Saravia de lateral".

"Hace dos meses y medio que venimos mal. Hacer caso omiso a lo que venía pasando a nivel internacional, a lo que pasó con La Luz y ver que el carácter del cuadro no corresponde a un equipo como Peñarol, hace evidente que el cambio se tenía que haber hecho", agregó.

Consultado por la reunión que en el Campeón del Siglo sostuvieron el vicepresidente Eduardo Zaindesztat con los consejeros Álvaro Queijo y Jorge Nirenberg, y los delegados Gonzalo Moratorio y Julio Trotchansky, González dijo: "Esto se sostuvo con los cuatro votos en minoría del oficialismo. Son votos que no eran la mayoría y sostuvieron esto. Aplicaron un artículo del estatuto de Peñarol que está mal aplicado porque no corresponde, son los responsables. Yo no voy a cambiar mi posición. Sigo afirmando que esto estaba mal y se volvió a ver otra prueba más. Llevamos 35 goles a favor y 33 en contra en esta era. Peñarol. Si será un disparate lo que está pasando. Hay que ser conscientes y hacer cambios. Es lo que todo el socio de Peñarol espera. Primero poner la cara cuando la cosa se pone fea. Poner la cara cuando todo está divino y somos campeones es muy fácil. No. Hay que venir acá cuando la cosa se pone mal y saber hacerse responsable. Yo soy responsable de esto, pero por eso lo planteo en la directiva. Cuando no te escuchan una, dos, tres, cuatro veces, ya las cosas te terminan cansando".

"Para mí Broli es un candidato de primera línea y estaré muy de acuerdo con eso. Pero la propuesta se la tengo que hacer a la directiva, ya la hice hace 15 días sobre quién tiene que ser el candidato y hacer un cambio radical. Venimos de un 2022 desastroso. Ganamos el Apertura, pero esto estaba cantado que iba a pasar, ahora están a un punto nuestro, se hacen las cosas tarde", expresó González.

Cuando dos periodistas de VTV le dijeron que la decisión de cesar a Arias ya estaba tomada, González dijo que eso era "una falta de respeto" porque las decisiones se deben adoptar en el consejo directivo.