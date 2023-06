Evaristo González sobre el homenaje de Peñarol a Fede Valverde: una decisión de Ruglio sin consulta

El secretario general de Peñarol, Evaristo González, habló de varios temas, entre otros, que si bien hubiera dado el visto bueno para que el flamante homenaje que el club le realizó a Federico Valverde colocándole su nombre a una de las canchas de la futura Ciudad Deportiva, no fue votado por el consejo directivo, de que votó por la salida de Alfredo Arias y de Pablo Bengoechea, y de otros temas.

“Llegué un poco tarde (al homenaje a Valverde) porque estaba trabajando, pero disfrutamos mucho porque es un buen momento, el reconocimiento que se le hace a un jugador de la cantera que continuamente se ha identificado con el club. Además es el puntapié inicial para lo que falta todavía para la Ciudad Deportiva, a la cual le falta bastante. Ya está esta cancha, se puede empezar a entrenar y en dos meses podremos tener dos más”, dijo Evaristo en el programa "Último al arco" de Sport 890.

Pero más adelante, añadió: “Está bueno reconocer que un producto del club que hoy está siendo una persona muy importante en el club más importante del planeta, tenga ese reconocimiento. Pero me hubiera gustado que se hubiera votado en el consejo directivo, que no se hizo y yo lo habría votado. La parte democrática se tiene que respetar, porque yo represento a socios y así los demás directivos. Y me parece bueno que esos representantes de socios sean respetados y consultados”.

Diego Battiste

El secretario general aurinegro pretendía que se fueran Arias y Bengoechea

“Le queda mucho aún a la Ciudad Deportiva, pero lo principal es un gran puntapié a algo que es imprescindible en el club. Todo lo que inviertas en mejorar la infraestructura y el acondicionamiento de jugadores juveniles, siempre va a favorecer al club en todo sentido. Nosotros hoy nunca podríamos comprar a un Valverde, pero sí lo tuvimos gracias a la formación que les dio Peñarol y los disfrutamos, como a Darwin Núñez, Facu Torres o Pellistri, y después gracias a ellos, pudimos seguir pagando las cuentas del club y a seguir creciendo. Y hoy, esta Ciudad Deportiva está relacionada y ha sido posible por las ventas del Canario Álvarez Martínez, Facu Torres y Pellistri. Es una inversión muy grande y es un puntapié, pero falta muchísimo para terminar la Ciudad Deportiva, entre otras cosas, todos los edificios, los gimnasios, sanidad, dormitorios, falta un montón, pero ya se comenzó”.

El secretario también habló de la nueva red lumínica que tendrá el Estadio Campeón del Siglo.

"Era una realidad que al inaugurarse, la iluminación era alógena. Ya no se fabrican más las lámparas. La Ursec, que controla esto, no permite que se importen, por lo que tuvimos que pedir una excepción para la última importación de lámparas. Además, la Conmebol, al no tener la iluminación apropiada para una televisación correcta, te viene reteniendo dinero cada vez que le corresponde pagarte. Hoy el club hace una inversión de arriba de los US$ 800.000 que será iluminación toda LED y con más potencia de la que nos pidieron”, dijo Evaristo González.

El tiempo de esta obra, en la que habrá que colocar cuidadosamente cada lámpara para que no haya posteriores accidentes, "no será mayor de 45 a 60 días, capaz que menos para la instalación. Eso hace que no podamos jugar algunos partidos, porque se tiene que armar todo un sostén de estos focos LED que es una estructura de hierro muy importante".

La votación para la salida de Arias que el oficialismo tiró abajo

Como informó Referí el pasado viernes, el técnico de Peñarol, Alfredo Arias, tuvo los votos para ser destituido, pero el oficialismo recurrió a un artículo del estatuto del club que se aplica para funcionarios y no para contratados, como son los técnicos y por eso, finalmente no lo destituyeron.

“Yo soy de los cinco que pedíamos un cambio total (en la salida del técnico Alfredo Arias y de Pablo Bengoechea) y soy de la escuela que cinco es más que cuatro. Y no estoy de acurdo con el artilugio de haber usado un artículo 92 inciso 13 del estatuto de Peñarol que habla pura y exclusivamente con otros fines, no de los contratados, sino de los funcionarios. El haber aplicado este artículo, fue un error. Mientras los cuatro oficialistas, sigan en la condición de sostener cualquier cargo aplicando este artículo, que es para funcionarios y no para contratados, el tiempo que vaya a durar el técnico, dependerá solo del presidente. No solo plantee el cambio, sino también la solución”, explicó.

Diego Battiste

Evaristo González habló de la Ciudad Deportiva y de Federico Valverde

Y añadió: “Tendríamos que haber hecho la reunión presencial y no algunos dirigentes por Zoom. Yo largué todo en mi trabajo y fui presencial, porque era algo muy importante”.

“Primero hay que respetar la voluntad del socio y hoy el socio está muy desconforme o yo estoy viviendo en otro planeta. Porque es lo que me comunicaron todos, entonces uno, que está en representación de los socios, tiene que darse cuenta de esto. Y además, porque yo estoy de acuerdo con los socios, porque si las cosas andan mal, tienen que haber cambios. Y yo soy resultadista, porque el fútbol es resultadista. Lo que hizo grande a Peñarol, fueron los resultados y los resultados no están. Y yo no quiero escribir la historia de ser la peor participación en la historia de Peñarol en lo internacional. Yo no quiero que se vuelva a vivir un 2022 como se vivió", sostuvo.

Consultado acerca de si el presidente Ignacio Ruglio está de campaña electoral, indicó: "Se viene una ola de inauguraciones... Pero está bien. Cada uno quiere mostrar sus logros. Yo trato de que los logros sean de Peñarol”.