La carne no afloja: en medio año se exportó por US$ 1.800 millones, un 50% más

Las exportaciones de carne desde Uruguay siguen mejorando sus registros. En lo que va de 2022 se exportó más, a un precio superior e ingresaron más divisas. En ese escenario, China sigue siendo –y por lejos– el principal mercado, reiterándose lo que ha sido constante en los últimos ejercicios.

China es responsable del 60% del total de ingresos, tras haber captado el 67% de los embarques de carne vacuna y el 48% de la ovina.

Lo que ese mercado invirtió en carnes uruguayas tuvo un incremento de 61,4% respecto a 2021, siempre considerando el primer semestre de cada año, alcanzando a US$ 1.061 millones de los US$ 1.800 totales.

Ingresos ascendieron casi 50%

El ingreso de divisas a Uruguay por las exportaciones de carnes sostiene su crecimiento y subió de modo relevante en 2022, un 48,3% en el acumulado anual –al 2 de julio–, comparado con lo que sucedió en el mismo período de 2021.

En lo que va de este año se alcanzaron los US$ 1.800 millones (el año pasado iban US$ 1.214 millones).

Desde el inicio de enero hasta el comienzo de julio se embarcaron 370.352 toneladas peso embarque (el año pasado iban 318.012), con un crecimiento en volumen de 16,5%.

Se logró al momento (considerando todos los rubros cárnicos) un precio promedio de US$ 4.862 por tonelada, cuando en el mismo lapso de 2021 se promedió US$ 3.819 (con una mejora en ese valor de 27,3%).

Carlos Pazos

Carne vacuna de exportación.

Principales mercados (todas las carnes)

China 59% (US$ 1.061 millones) con un crecimiento de 61,4% en 2022 respecto a 2021.

EEUU + Canadá 13% (US$ 235 millones) con una mejora de 27,2%.

Unión Europa 12% (US$ 213 millones) con un crecimiento de 35,5%

Mercosur 5% (US$ 89 millones) con un crecimiento de 65,3%

Israel 2% (US$ 37 millones) con una caída de 11,2%.

Japón 2% (US$ 34 millones) con un crecimiento de 118,5%.

MGAP

China sigue siendo el destino principal para las colocaciones de carnes.

La carne vacuna, líder con claridad

Siempre con base en datos aportados a El Observador por técnicos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), considerando exclusivamente las exportaciones de carnes de vacuno (explican el 83% del total de las divisas correspondientes a todas las carnes exportadas), los ingresos ascendieron de 2021 a 2022 (siempre al 2 de julio) 54,3% hasta US$ 1.496 millones, con un crecimiento de 19,1% en volumen, alcanzando las 291.527 toneladas (peso canal).

El denominado Ingreso Medio de Exportaciones (IMEx) por esa exportación acumulada en el año en curso se ubica en US$ 5.132 por tonelada, claramente por encima del valor del mismo período del año pasado (US$ 3.960), un 29,6% más.

El precio promedio sigue firme y en la última semana medida, la que cerró el 2 de julio, se ubicó en US$ 5.248 por tonelada de carne vacuna.

Creciente peso del mercado chino

Con base en el peso canal, siempre para carne de bovinos, China sigue siendo el mayor cliente, captando 194.862 toneladas (peso canal), el 67% del total, elevando su demanda un 35,8% en lo que va de 2022 con relación al mismo lapso de 2021.

En el resto del podio de los destinos clave aparecen Estados Unidos + Canadá con 44.103 toneladas, el 15% del total, con una caída en ese caso de 0,8%; y la Unión Europa que tuvo un alza de 3,1% (21.101 toneladas, el 7% del total).

Mercado habilitado

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que quedaron habilitadas las exportaciones de bloque y trimming bovino a Corea del Sur. Las autoridades de dicho país aprobaron el modelo de certificado sanitario elaborado por el MGAP. El mismo también se utilizará para carne bovina sin hueso, mientras que el anteriormente acordado se empleará para carne termoprocesada. El mercado de carne bovina de Corea del Sur reúne características que lo vuelven especialmente atractivo por su alto volumen, tasa de crecimiento y precios de importación, se indicó desde el ministerio.

Carne ovina de exportación.

Carne ovina: también lidera China

Medido en peso canal, en el año se exportaron 9.843 toneladas de carne ovina, un 15% menos que en igual período de 2021.

En el caso de la carne ovina (es el segundo rubro cárnico de mayor relevancia, aunque muy lejos de la carne vacuna, con el 3%) China también lidera, captando 4.728 toneladas (el 48% del total), con una caída en su demanda de 51,8%.

A mucha distancia, el segundo mercado es el Mercosur, tras recibir 1.600 toneladas (el 16% del total), un 75,3% más que a esta altura en 2021.

El podio lo completa la Unión Europea con 631 toneladas (el 6% del total) y un avance de 423,1%.

El IMEx para la carne ovina se ubica en el acumulado anual en US$ 5.208 por tonelada, un 7,2% por encima del valor de 2021 (US$ 4.858), siempre al 2 de julio; en la última semana el valor promedio fue incluso superior, US$ 5.530 por tonelada.