La carrera de Matosas: de enseñar a pegarle a la pelota a ser acusado de corrupción

Gustavo Matosas nació en Buenos Aires hace 52 años. Su padre Roberto Matosas nació en Mercedes, Uruguay, y fue ídolo de River argentino en la década de 1960. Por lo tanto Gustavo tiene las dos nacionalidades, por eso los medios mexicanos se refieren a él como argentino o uruguayo, indistintamente.

Desde el sábado su nombre está en todos los portales aztecas a raíz de un audio que se dio a conocer en un programa de televisión: una supuesta charla entre Matosas y un representante de jugadores, el uruguayo Fernando Pavón, arreglando una comisión por el pase del delantero Matías Britos a León, equipo que dirigía en 2012 y al que el futbolista uruguayo llegó como refuerzo.

"Va todo el dinero para un cofre, yo no tengo problema. Si sale el negocio me lo das y si no sale no me lo das", dice Matosas, quien agregó: "Que me expongas a eso (a firmar para recibir US$ 300.000 como adelanto de la transferencia de Matías Britos de un total de US$ 600.000) es una pelotudez".

Britos jugaba en Defensor Sporting cuando Matosas lo llevó a León a través de la mediación que realizó Pavón.

El delantero uruguayo jugó 84 partidos en esas dos temporadas en León, entre 2012 y 2014, y convirtió 21 goles. Luego pasó a Pumas, Al Hilal (donde fue dirigido por Matosas entre julio y octubre de 2016) y Querétaro. Esta temporada juega en Correcaminos, en la liga del ascenso mexicano.

La situación en la que quedó envuelto Matosas, tras los audios que se filtraron, compromete al entrenador, que al mismo tiempo y por resultados deportivos (ganó dos de ocho partidos en San Luis), fue cesado el fin de semana tras otra derrota.

Campeón como jugador y como DT

Como futbolista Matosas surgió en Peñarol en la década de 1980 y fue parte del plantel aurinegro que ganó la Copa Libertadores de 1987 con Óscar Tabárez como DT. También integró la selección uruguaya que ganó la Copa América ese mismo año en Argentina dirigida por Roberto Fleitas.

En Peñarol se lo recuerda también por la final del Uruguayo de 1986 que se jugó en enero de 1987, cuando Matosas anuló durante todo el partido al mejor futbolista de Nacional en ese momento, Juan Ramón Carrasco. El encuentro terminó 0-0 y el aurinegro venció por penales.

Luego desarrolló una extensa carrera en varios países: España, Argentina, México, Brasil, Colombia, China. Se retiró en 2001, año en que jugó en El Tanque Sisley y en Querétaro.

Como entrenador empezó un año después en Villa Española y se consagró en Danubio, donde se coronó campeón Uruguayo en la temporada 2006/2007. Una de las decisiones polémicas que tomó durante su pasaje por el cuadro de Maroñas fue que no tuvo en cuenta al delantero Cristhian Stuani, que fue goleador en Bella Vista y actualmente juega en España e integra las convocatorias de Tabárez a la selección.



De Danubio, Matosas saltó a Peñarol y en 2010 comenzó su trayectoria en México, dirigiendo a Querétaro. En setiembre de 2011 fue contratado por León, club con el que fue campeón del ascenso en 2012 y campeón de primera división en 2013 y 2014.

Cuándo le enseñó a los periodistas

La carrera de Matosas como entrenador tiene momentos anecdóticos, triunfales y polémicos:

En junio de 2017, dirigiendo a Cerro Porteño, le enseñó a los periodistas a pegarle a la pelota luego de que fuera consultado por un juvenil que se había sorprendido porque el técnico le pidió que jugar de carrilero en línea de tres cuando normalmente lo hacía de lateral izquierdo.

"Profesional significa que sos especializado en tu actividad; ser especializado en tu actividad significa que dominas los tres o cuatro sistemas, con línea de cuatro, de tres o de cinco. Y para ser un especializado en fútbol, tenés que conocer los efectos de una pelota y saber pegarle; mirá, acá hay una pelota y te muestro", dijo el DT.

El 10 de octubre de 2018 asumió como técnico de la selección de Costa Rica y durante su presentación expresó: “La plata no es todo en la vida. Hay ocasiones en que los sueños hablan más alto que el dinero, pero sobre todo cuando sentís que te van a apoyar, que te van a empujar, que está todo en el mismo camino, ¿tenés idea de lo que debe ser dirigir en un Mundial?, a mí me encantaría, va más por el corazón”, dijo el entrenador en la primera conferencia.

Antes de cumplir un año al frente del combinado centroamericano, en setiembre pasado, renunció por aburrimiento. "No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido, porque no tenés a los jugadores", expresó.

“Gustavo Matosas usó a Costa Rica como experimento”, “La penosa era de Matosas: un fracaso para la Federación”, “Legado de Gustavo Matosas deja poco a la selección”, “Gustavo Matosas no debe dirigir ante Uruguay”, “La mentira detrás de Matosas”, “Váyase, señor Matosas, ¡Pero ya, no el viernes”, fueron algunos de los titulares de la prensa local tras sus expresiones.

El director de Deportes de Radio Columbia, Eduardo Baldares, aseguró que “Gustavo Matosas se va del fútbol de Costa Rica por la puerta de atrás. Con pésimos números y de una forma penosa. Grotesca” y afirmó que en Costa Rica “nadie lo extrañará”.

Durante su pasaje por la selección tica sumó tres victorias (Nicaragua, Bermuda y Jamaica), un empate (México) y cuatro derrotas (Estados Unidos, Haití, Perú y Guatemala).

Cinco días después de renunciar a Costa Rica, asumió como técnico del San Luis de México, club del que fue despedido este domingo producto de una magra campaña y dos días después de que se conocieran los audios que lo involucran en un supuesto pedido de dinero al empresario Pavón por el pase de Britos al León.

En ocho partidos dirigidos en San Luis, obtuvo dos triunfos y seis derrotas. El sábado, después de caer 3-2 contra León, Matosas dio una conferencia de prensa donde habló poco sobre los audios: "Primero tengo que hablar con el abogado y la gente del club para ver de dónde salen esas cosas, así que no voy a hacer comentario hasta que no tenga un panorama claro de la situación", y luego agregó: "Necesito ver como armaron esa grabación, es muy rara, pero no tengo ninguna prueba. Voy a juntarme con el presidente y los abogados y evaluar la situación".

La prensa mexicana señaló el fin de semana que Matosas estaba vetado en el fútbol mexicano y que se fue del América en 2015 porque "el director deportivo, en aquel entonces Ricardo Peláez, se negó a traer los refuerzos que el charrúa solicitaba (Darío Benedetto, Christián Pellerano, Darwin Quintero y Paolo Goltz), pues la directiva azulcrema ya había sido informada sobre los manejos del estratega y no fue una cuestión económica como se informó en su momento, puesto que al torneo siguiente a Antonio Mohamed le hicieron llegar los mismo jugadores solicitados por el uruguayo", informó Estadio digital.

Ese mismo año dirigió a Atlas y después continuó afuera de México: Al Hilal de Arabia, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata y Costa Rica, sin conseguir buenos resultados en ninguno de ellos.