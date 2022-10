La chicana de Peñarol a Nacional por un nuevo aniversario del "clásico de la fuga"

El 9 de octubre de 1949 se dio un clásico que quedó en la historia porque los jugadores de Nacional no salieron a jugar el segundo tiempo, ya que entendieron que habían sido perjudicado por el árbitro Horacio Bochetti.

Desde aquel día, en Peñarol dicen que su rival no quiso salir al complemento porque hubieran sido goleados por un equipo que anotaba de a cuatro goles o más a todos sus rivales en aquel torneo y recuerdan ese partido como "el clásico de la fuga".

En la primera mitad, habían sido expulsados Eusebio Tejera y Walter Gómez en Nacional, este último, por agredir al árbitro. Días después fue suspendido por un año y debió irse a jugar a River Plate argentino en donde fue ídolo.

Al no salir a jugar el segundo tiempo, los aurinegros no solo ganaron el partido, sino que además, se consagraron campeones uruguayos.

La prensa de aquella época fue muy crítica con Nacional.

Obdulio Varela, el arquero Flavio Pereyra Nattero y Enrique Hugo, festejan el título

Bernardo Garro en el diario El País, escribía: “No cuadra a una institución del historial y jerarquía de Nacional, adoptar semejante pose que esté reñida con los principios de la lealtad deportiva. La vieja institución, al negarse a seguir disputando el match, ha agraviado al enorme público que estoicamente aguantó bajo agua horas enteras en espera del acontecimiento máximo de nuestro fútbol. Lo agravió además a su rival, ajeno completamente a los acontecimientos por los cuales Nacional adujo ser perjudicado. Pero por sobre todas las cosas, Nacional se agravió a sí mismo. (…) En sus giras por el exterior, Nacional ha sido víctima de enormes injusticias –la última en el torneo de Campeones disputado en Chile– y nunca jamás abandonó una cancha en actitud de protesta. (…) Mal, muy mal ha estado la gloriosa institución al negarse a continuar el partido".

El titular de El Diario muy crítico con la decisión de Nacional de no presentarse a jugar el segundo tiempo del clásico

“No se justifica la actitud de Nacional”, tituló el diario El Plata, que a su vez agregaba: “Evidentemente que la actitud asumida por los dirigentes de Nacional al no presentar al conjunto a jugar el segundo tiempo, resulta una exageración que no puede admitirse en un régimen profesional y menos aún como expresión deportiva. Lo más justo hubiera sido que no cometieran desmanes sus jugadores. Es hora que se corten de raíz esos hechos que tanto mal le hacen a nuestro deporte”.

Debido a lo ocurrido, Espectáculos Públicos determinó la devolución del importe total de las entradas y una multa de $ 500 a Nacional.

Este domingo que se cumple un nuevo año de aquel clásico, Peñarol lo recordó en redes sociales y lo hizo con una chicana a Nacional.

Aquí se puede ver el video: