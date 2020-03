La confesión de Daniel Radcliffe: “Mi alcoholismo se debe a Harry Potter”

Desde una Judy Gardland hasta un Macaulay Culkin y una Britney Spears, varios de los artistas que desde pequeños se insertaron en la vorágine del mundo del espectáculo y triunfaron rápidamente en el espectro hollywoodense, son protagonistas de historias personales cargadas de excesos y adicciones. Muchos de esos relatos de éxito primero y caída después fueron narrados en primera persona por las celebridades. Algunos permanecen en la cuerda floja emocional, otros salieron después de tocar fondo y otros redireccionaron su vida cuando identificaron a tiempo que estaban metiéndose en problemas. Tal fue el caso de Daniel Radcliffe, el actor que protagonizó una de las series cinematográficas más taquilleras del último siglo.

En diálogo con la televisión italiana, según difundió El País de Madrid, el actor realizó una potente confesión. “Mi alcoholismo se debe a Harry Potter”, sentenció Radcliffe y contó cómo fue lidiar con la fama desde su adolescencia temprana. “Me preguntaba si seguiría siendo el mago de Hogwarts para siempre”, dijo el británico que si bien en otras oportunidades ya había hablado de sus adicciones, en esta oportunidad lo hizo al detalle.

Días después, en una entrevista con BBC radio, el protagonista de la saga escrita por J.K. Rowling especificó cómo llegó al consumo excesivo de alcohol. “Mucho de ese problema con la bebida ocurrió cuando se acercaba el rodaje de las últimas películas de Potter. También cuando terminé de hacerlas, porque estaba en estado de pánico porque no sabía qué iba a ser de mi vida después de esta etapa. No me sentía lo suficientemente cómodo con la persona que era cuando estaba sobrio”, recordó.

El actor contó que cuando salía a tomar algo se emborrachaba, no pasaba desapercibido porque no era un muchacho cualquiera, "era Harry Potter pasándose con el alcohol en un bar”.Y es que desde los 11 y hasta los 21 años Radcliffe fue cara de un éxito en taquillas que hasta el día de hoy mantiene su popularidad. “El problema es que al darme cuenta de que todo el mundo me estaba mirando porque estaba muy borracho la única solución que se me ocurría era seguir bebiendo más para ver si se me olvidaba que lo estaban haciendo”, agregó.

Pero el actor salió pronto de ese círculo vicioso, porque tuvo gente dentro de su entorno que lo sacudió a tiempo. “En mi caso fueron mis padres y mis compañeros de reparto. Ellos me dieron la perspectiva suficiente sobre mi vida y me ayudaron en momentos claves para superar mi adicción”, destacó Radcliffe.