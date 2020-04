La crisis desbarajusta los planes de Nacional, que iba a descorchar a fin de año

La recaudación del clásico del Apertura (no menos de US$ 150.000 libres); la recaudación del partido ante Racing argentino por la Copa; la opción de embolsar US$ 1.050.000 por pasar de ronda en la Libertadores, y tres ventas de jugadores sobre las que avanzaban para el período de pases de mitad de año, le daban a Nacional en este primer semestre un respiro económico que en diciembre de 2018, cuando José Decurnex desembarcó como presidente, era impensado.

Para Nacional, el 2020 se había transformado en el año de los ingresos, el de las recaudaciones para inyectar dinero en un club que tiene un pasivo que supera los US$ 25.000.000.

Diego Battiste

Así estaba pautado en la hoja de ruta que estableció el presidente con su equipo de especialistas (dirigentes que son economistas o contadores, Gonzalo Lucas, Gustavo Amoza y Alejandro Irastorza), y que el mismo Decurnex había reflejado en una entrevista con Referí: “Hoy (8 de agosto de 2019) puedo decirle que (Nacional) está balanceado, pero queda un trabajo para hacer y, en ese contexto, entiendo que 2020 será el año en el que Nacional se va a estabilizar. Nacional es un club vendedor, pero no un vendedor a cualquier precio. En esto del fútbol cada uno debe saber lo que tiene, lo que vale y defender el activo que en nuestro caso son los juveniles que con tanto esfuerzo formamos. Estamos en ese proceso de volver a balancear este rubro y tener un promedio de ventas de US$ 4 millones o US$ 5 millones por año. Para eso tenemos que apostar a un proyecto de formativas serio, por eso estamos potenciando todo eso”.

Con la firmeza que le puso a su gestión desde el primer día, con ajustes de presupuesto, reducción del plantel principal, topes salariales en el primer equipo (US$ 30.000), en la interna del club repetían con sufrimiento en 2019 y con esperanza mirando para el futuro, que el año pasado era el de los gastos y que este se transformaría en el de los ingresos.

La crisis económica que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia de coronavirus desarticuló el plan, y aunque los dirigentes no se dan por vencidos, saben que las proyecciones para este año será difícil que puedan cumplirlas, y si no afecta este año repercutirá en 2021.

Nacional tiene cuatro grandes fuentes de ingreso: los socios, derechos de televisión, copas internacionales y venta de jugadores.

El de los socios es un rubro que aún no sufrió impactos, explicaron desde el club. Sus ingresos en su mayoría son cuotas anuales. Puede repercutir el 2021, dijeron a Referí, según cómo reaccione la economía tras esta crisis.

La televisión tiene que pagar cada dos meses. Tenfield pagará la próxima cuota el último día de abril y la siguiente el último de junio. Por el momento, desde la AUF entienden que no existen razones para que incumplan. La Asociación tiene que tener una temporada de 240 partidos mínimos y para ello no se puede retrasar más allá de agosto el reinicio de la actividad.

En las copas internacionales, esperan avanzar en la Libertadores, si se reanuda, y en todo caso jugar Copa Sudamericana si son terceros en el grupo.

El ítem que les inquieta a los dirigentes es el de las transferencias. Para equilibrar el presupuesto, según las proyecciones que hizo el club, deben vender US$ 4.000.000 por año. En este 2020 debían transferir por el doble, US$ 8.000.000, porque en 2019 no colocaron jugadores en el exterior.

Nacional negoció a comienzos de este año a Matías Viña a Palmeiras en US$ 6.000.000 (a cobrar entre 2020 y 2021), a Martín Satriano en US$ 1.300.000 a Inter de Italia y Renzo Orihuela en US$ 1.500.000 por el 80% de la ficha al Grupo City.

En el caso de Viña, Nacional vendió el 50% de la ficha por el monto señalado y Palmeiras tiene la opción de comprar otro 7,5% o 10% en el correr del presente año y otro 7,5% o 10% durante 2021.

Leonardo Carreño

Debido a la crisis sanitaria mundial, Palmeiras planteó pagar la primera cuota de US$ 1.500.000 en dos partes, que termina de abonar este mes.

Desde el club informaron que con las ventas que habían concretado aún necesitaban vender por US$ 2.500.000 y US$ 3.000.000.

Para ello ya habían avanzado en negociaciones con clubes de México, Argentina y Brasil para transferir a Guzmán Corujo y Gabriel Neves. También existía interés por Santiago Rodríguez desde Estados Unidos.

Con dos de estos jugadores esperaban completar los US$ 8.000.000 en venta de jugadores. Sin embargo, según explicaron desde el club, la crisis mundial alteró todos los planes y castigó los mercados en los que Uruguay lograba los mejores precios: España, Italia y en los últimos años, Estados Unidos.

Paralelamente, Nacional debe cumplir con su presupuesto mensual que ronda los US$ 1.150.000, de los cuales US$ 490.000 corresponden al plantel principal.

Como medida de emergencia debido a que el fútbol está parado, el club cerrado y los jugadores no entrenan, la comisión directiva decidió que en este mes de abril enviará a todos sus funcionarios (futbolistas, entrenadores y administrativos) a seguro de paro parcial. Esto implica que el club abona el 50% de los salarios, trabajan medio horario, y el gobierno les paga un subsidio de 25% sobre la otra mitad del sueldo con un tope de $ 44.606.

De esta forma, Nacional reduce su presupuesto de abril en US$ 500.000, un 40% de sus egresos en condiciones normales. En este período no tendrá ingresos por venta de entradas ni por participación en la Copa Libertadores.

En caso que el fútbol permanezca detenido durante mayo, la directiva resolverá mantener estas medidas un mes más o hasta que todo vuelva a la actividad normal.

Por otra parte, Nacional reanudará las obras del Gran Parque Central cuando se normalice la actividad. En un principio el próximo lunes volverá a la actividad y proyectan entregar más palcos a fines de este mes.

El club social, cuya construcción estaba proyectada para marzo en un ambicioso proyecto en la sede de la avenida 8 de Octubre quedó en suspenso.

Desde el club resumieron la situación en una frase: “Este año íbamos a descorchar algo a fin de año para celebrar, capaz que todavía lo logramos, pero nos habremos perdido tres meses (si todo vuelve a la normalidad rápidamente)”.