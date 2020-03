Lunes de decisiones: ¿el regreso de Nacional a la AUF, con Ache como neutral?

La Copa Uruguay y el regreso de Nacional con sus representantes a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) estarán sobre la mesa en la reunión de directiva tricolor de este lunes. El encuentro se producirá en un momento especial en la interna de la institución debido a que el club tiene dos visiones acerca de los caminos a tomar en el terreno político.

En noviembre de 2019 -luego de pedir cambios en la cúpula arbitral y sin esperar más que cinco días -, el presidente José Decurnex decidió detonar todos los puentes con la AUF.

A partir de ese momento, la directiva del club se dividió y la decisión colocó a Nacional fuera de la vida política de la AUF.

El club retiró a Julián Moreno (integrante en el ejecutivo) y a Aldo Gioia (mesa de Primera), y no concurrió a los consejos de liga salvo en febrero, cuando regresó para votar la fijación del clásico.

Decurnex se mantuvo durante la definición del Uruguayo 2019 en la línea política de ir al choque con la AUF.

Paralelamente, una parte de la directiva, integrada por los dirigentes de mayor trayectoria, no aceptaba las formas elegidas por el presidente. Evitaron la confrontación hasta que el 28 de febrero, por decisión del presidente (porque el tema no había sido considerado en directiva), Nacional no concurrió al consejo de fútbol profesional a votar a la AUF, no se aprobó la Copa Uruguay y los tricolores, históricamente asociacionistas, le habían soltado la mano a la Asociación y le habían dado la espalda a Ignacio Alonso, a quien pusieron en el sillón presidencial en marzo de 2019.

Quienes estaban en contra de las políticas elegidas por Decurnex mantuvieron el silencio, no expresaron públicamente las diferencias, pero le hicieron saber sus discrepancias.

Los dos caminos que este lunes están sobre la mesa son:

1) mantener la línea radical que impulsó el presidente, de ir al choque con la AUF y seguir fuera de las mesas de trabajo (aunque el discurso que ofreció después de las finales del Uruguayo fue que su club debía acercarse nuevamente a la Asociación),

2) los que quieren recorrer el camino que la institución transitó desde 1998, con representación en el gobierno del fútbol, caminando al costado de la AUF, que le permitió estar en los lugares de decisión y mantener su peso histórico, salvo en el período 2016-2018, con Alejandro Balbi como representante de Nacional en el ejecutivo de Wilmar Valdez, cuando Peñarol consiguió cambiar la cúpula arbitral con la designación de Darío Ubriaco.

La directiva de este lunes se desarrollará con la aspiración de un grupo de dirigentes que quieren volver a integrar los cuadros de la AUF y establecer el rumbo político que tuvo como conductor a Eduardo Ache, y la de otros que quieren seguir distanciados.

“Todo tiene un momento, y ahora es tiempo de estar adentro”, reflexionó con Referí uno de los dirigentes que concurrirá al encuentro semanal.

Sin embargo, uno, que también estará en la mesa esta noche y que está alineado con Decurnex, manifestó: “Aún no cambió nada de lo que pidió Nacional sobre la estructura arbitral, ¿por qué deberíamos votar hoy regresar a la AUF? Que la AUF de señales”.

El siguiente paso que dará la directiva, si en la votación se impone la posición de volver a la AUF, será proponer a Eduardo Ache como neutral para trabajar junto a Alonso.

“La primera vez (en abril de 2019 cuando Nacional designó a su representante en el Ejecutivo), muchos votamos a Ache, pero el club nombró a Moreno. La primera vez lo bloquearon, aunque Ache tenía el voto de la oposición y de la línea del oficialismo que estaba con él, pero se opusieron Decurnex y Balbi, y pusieron a Moreno”, dijo un tercer dirigente consultado.

Ache es el primer delegado de Nacional en la AUF y, según expresó Decurnex en la campaña electoral en 2018, sería la referencia política del club. Eso no sucedió. En los hechos, el nuevo presidente decidió recorrer un camino diferente al que había establecido el club durante dos décadas, y Ache terminó al frente del club social, sin participación en las decisiones políticas.

Las expresiones públicas de Decurnex de anunciar la vuelta de Nacional a la AUF en diciembre y en enero (sin confirmar fecha de regreso); las reuniones que el presidente mantuvo con Alonso en para generar un acercamiento que hasta ahora no concretaron y siempre se mantuvieron con las mismas distancias, y la ausencia de Nacional en el consejo de fútbol profesional en el que no lograron los votos para aprobar la Copa Uruguay y que dejó a los albos en un lugar político incómodo enfrentado con el fútbol del interior, derivaron en esta reunión de directiva.

En esta instancia, el club decidirá si mantiene el rumbo de Decurnex o el que políticamente recorrió Nacional en los últimos 20 años. También si aprueba la Copa Uruguay. En caso que la directiva apruebe este torneo, será Nacional el que impulsará una reconsideración del tema en la AUF.