Inumet emitió una doble alerta naranja y amarilla por tormentas para el sur del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo una doble advertencia meteorológica —de nivel amarillo y naranja— para la zona sur y sureste del país.

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Según el organismo, la situación responde a un frente semi-estacionario que genera tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes. En las zonas afectadas se podían registrar lluvias abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

La alerta naranja abarca, principalmente, a buena parte del departamento de Maldonado y localidades de Rocha. La advertencia amarilla incluye a Montevideo y localidades de Canelones, Lavalleja y San José.