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Inumet emitió una doble alerta naranja y amarilla por tormentas para el sur del país

La alerta naranja abarca, principalmente, a buena parte del departamento de Maldonado y localidades de Rocha

29 de marzo de 2026 11:37 hs
Meteorólogo prevé semana lluviosa en Uruguay

Meteorólogo prevé semana lluviosa en Uruguay

Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo una doble advertencia meteorológica —de nivel amarillo y naranja— para la zona sur y sureste del país.

Según el organismo, la situación responde a un frente semi-estacionario que genera tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes. En las zonas afectadas se podían registrar lluvias abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

La alerta naranja abarca, principalmente, a buena parte del departamento de Maldonado y localidades de Rocha. La advertencia amarilla incluye a Montevideo y localidades de Canelones, Lavalleja y San José.

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Es el segundo día consecutivo con alertas. El sábado, las alertas meteorológicas se desplazaron desde el litoral hacia el noreste del país durante el transcurso de la jornada, hasta que el instituto las cesó en forma definitiva poco después de las 20:00 horas.

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