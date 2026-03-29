Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 29 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 29 de marzo un clima inestable en gran parte del territorio, con cielo nuboso a cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas tanto en la mañana como en la tarde y la noche. El noroeste del país será la excepción, con una mañana más despejada antes del ingreso de lluvias por la tarde.

En la capital y alrededores, las temperaturas se ubicarán entre 21°C y 28°C . La mañana se presenta nubosa a cubierta , con precipitaciones y tormentas aisladas , mejoras temporarias y neblinas . El viento soplará con una intensidad de 10 a 30 km/h , con rachas de 40 a 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas.

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Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá nuboso a cubierto , con precipitaciones y tormentas aisladas y mejoras temporarias. El viento continuará con rachas de hasta 40 km/h .

Este

En el este del país, la mínima es de 19°C y la máxima llegará a 29°C. La mañana arranca cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas, mejoras temporarias y nieblas y neblinas. El viento soplará entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas.

Para la tarde y la noche, el cielo seguirá nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, mejoras temporarias y neblinas. El viento del sector E se mantendrá entre 10 y 30 km/h.

Norte

El noroeste tendrá la jornada más contrastante, con temperaturas entre 21°C y 34°C. La mañana se presenta clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y viento de entre 10 y 30 km/h.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche el panorama cambia: cielo nuboso con períodos de cubierto y precipitaciones y tormentas aisladas. El viento contará con rachas de hasta 40 km/h.

Oeste

En el suroeste del país, las temperaturas variarán entre 21°C y 32°C. Por la mañana, el panorama será de cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, mejoras temporales y neblinas. Los vientos alcanzarán rachas de hasta 40 km/h y rafagas más fuertes asociadas a las tormentas.

Durante la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán similares, con tormentas aisladas y mejoras transitorias.