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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 29 de marzo

En el área metropolitana, las temperaturas oscilarán entre 21°C y 28°C, según los datos de Meteorología

29 de marzo de 2026 9:18 hs
20250408 Lluvia, frio, paraguas, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 29 de marzo un clima inestable en gran parte del territorio, con cielo nuboso a cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas tanto en la mañana como en la tarde y la noche. El noroeste del país será la excepción, con una mañana más despejada antes del ingreso de lluvias por la tarde.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y alrededores, las temperaturas se ubicarán entre 21°C y 28°C. La mañana se presenta nubosa a cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas, mejoras temporarias y neblinas. El viento soplará con una intensidad de 10 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas.

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Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas y mejoras temporarias. El viento continuará con rachas de hasta 40 km/h.

Este

En el este del país, la mínima es de 19°C y la máxima llegará a 29°C. La mañana arranca cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas, mejoras temporarias y nieblas y neblinas. El viento soplará entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas.

Para la tarde y la noche, el cielo seguirá nuboso a cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, mejoras temporarias y neblinas. El viento del sector E se mantendrá entre 10 y 30 km/h.

Norte

El noroeste tendrá la jornada más contrastante, con temperaturas entre 21°C y 34°C. La mañana se presenta clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y viento de entre 10 y 30 km/h.

Sin embargo, hacia la tarde y la noche el panorama cambia: cielo nuboso con períodos de cubierto y precipitaciones y tormentas aisladas. El viento contará con rachas de hasta 40 km/h.

Oeste

En el suroeste del país, las temperaturas variarán entre 21°C y 32°C. Por la mañana, el panorama será de cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, mejoras temporales y neblinas. Los vientos alcanzarán rachas de hasta 40 km/h y rafagas más fuertes asociadas a las tormentas.

Durante la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán similares, con tormentas aisladas y mejoras transitorias.

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