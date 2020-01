La curiosa canción que el Brexit puso de nuevo al tope de las descargas en el Reino Unido

En el momento histórico en que el Reino Unido abandona la Unión Europea, la Oda a la Alegría de Beethoven, el himno europeo, se alzó a la cabeza de las descargas musicales en el Reino Unido el viernes.

Tras más de tres años de encarnizado enfrentamiento entre los defensores y los detractores del Brexit, los dos campos se enfrentaron esta vez en el terreno musical.

Una versión por el holandés André Rieu de la novena sinfonía de Beethoven, conocida como Oda a la Alegría, se alzó a la 30ª plaza del ránking británico, pero fue la canción más descargada esta semana.

El himno europeo adelantó así a 17 Millions Fuck-Offs del cómico Dominic Frisby, en el 43ª puesto de la clasificación. Esta canción, que hace referencia a los 17,4 millones de personas que votaron a favor del Brexit en 2016, ataca a las élites de Londres y Bruselas.

En el primer lugar del ránking estaba el tema Before You Go del cantante escocés Lewis Capaldi.

(AFP)