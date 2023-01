La denigración sistemática del pasado de la civilización occidental y cristiana

En su Estudio de la historia, el historiador británico Arnold Toynbee analizó las 28 civilizaciones más significativas de la historia universal. Una de esas civilizaciones es la nuestra: la civilización occidental, nacida a partir del fin de la civilización helénica o grecorromana. Por lo tanto, la civilización occidental tiene una historia de alrededor de quince siglos, de los cuales dos tercios corresponden a la llamada Edad Media (500-1500) y un tercio corresponde a las Edades moderna (1500-1800) y contemporánea (de 1800 en adelante). Las raíces de nuestra civilización están profundamente hundidas en la Cristiandad medieval.

A su vez la Edad Media se divide en dos mitades muy distintas entre sí, que en español suelen ser llamadas Alta Edad Media (500-1000) y Baja Edad Media (1000-1500). Estos nombres son paradójicos, ya que la primera mitad de la Edad Media fue un período muy duro, debido al colapso del Imperio Romano de Occidente y el largo eclipse cultural, político y económico que le siguió; y la segunda mitad de la Edad Media fue un período de progreso lento pero muy amplio y casi continuo, con logros espléndidos en muchas áreas. Confundiendo la parte con el todo, los anglosajones a menudo llaman Edad Oscura (DarkAges) a toda la Edad Media. El mismo nombre Edad Media tiene una intención peyorativa. Los renacentistas, enamorados de la antigüedad grecorromana, designaron así a un milenio que, en su opinión, era un simple período intermedio y oscuro entre dos períodos luminosos, de auge cultural: dicha antigüedad y el propio Renacimiento (1400-1600).

Es bien sabido que la Edad Media produjo magníficas obras de arte (las catedrales románicas y góticas, la Divina Comedia, etc.). Sin embargo, es menos conocido que también produjo muchos grandes eruditos que fueron precursores de la ciencia moderna: Thierry de Chartres (1100-1150), clérigo francés; Robert Grosseteste (1175-1253), obispo y franciscano inglés; San Alberto Magno (1193-1280), dominico alemán; Roger Bacon (1214-1294), franciscano inglés; Jean Buridan (1300-1375) y Nicolás Oresme (1323-1382), clérigos franceses; etc.

A pesar de la labor desmitificadora de grandes medievalistas, la falsa noción de la Edad Media como un largo período de atraso, ignorancia, superstición, oscurantismo y barbarie permanece muy viva en el "imaginario popular". Los sistemas educativos secularistas han jugado un rol capital en la perpetuación de esa distorsión de la historia, compuesta por varias leyendas negras que presentan a la Iglesia Católica como enemiga del progreso, perseguidora de los científicos y corrompida hasta la médula, a las Cruzadas como crímenes de cristianos fanáticos contra un Islam mucho más civilizado y tolerante y a la Inquisición como una institución sádica y sanguinaria que durante siglos habría torturado y matado a millones de personas inocentes3.

Dos anécdotas narradas por la historiadora francesa RéginePernoud, experta en la Edad Media,me parecen ilustrativas. La primera es un diálogo (que ella presenció) entre una maestra y sus alumnos:

Coro de la clase: Se les llamaba siervos.

: ¿Y qué hacían? ¿Qué tenían?

La clase: Tenían enfermedades.

: ¿Qué enfermedades, Jérôme?

(grave): La peste.

: ¿Y qué más, Emmanuel?

(entusiasta): El cólera.

Sabéis muy bien la lección de historia, concluyó plácidamente la maestra. Pasemos a la geografía1…"

La segunda anécdota se refiere a una llamada telefónica de una documentalista de la TV, especializada en programas históricos, que pidió a la autora diapositivas que representaran la Edad Media. Explicó su pedido así: "Sí, que den una idea de la Edad Media en general: matanzas, degollaciones, escenas de violencia, de hambrunas, de epidemias…"Pernoud no pudo evitar una carcajada2.

Apelando a mi memoria, puedo hacer los siguientes aportes para una antología de los disparates que se dicen sobre la Cristiandad medieval: 1) que la Iglesia enseñaba que la Tierra era plana; 2) que la Iglesia enseñaba que las mujeres no tenían alma; 3) que los señores feudales tenían derecho a acostarse con las mujeres de sus vasallos en la noche de bodas de éstos. Tres gotas de un océano de "bulos", como dicen los españoles. Las fakenews no son un invento reciente.

Las leyendas negras anticatólicas no se limitan a la Edad Media. Doy un ejemplo referido a una época posterior: que Galileo Galilei fue torturado y quemado por la Inquisición. No es verdad ni una cosa ni la otra. Además, hay buenos estudios recientes del caso Galileo que demuestran que, paradójicamente, Galileo tenía razón en cuanto al problema teológico discutido (porque la Biblia no enseña el geocentrismo como verdad revelada) y sus jueces eclesiásticos tenían razón en cuanto al problema científico: Galileo tendría que haber presentado su teoría como una hipótesis, porque no tenía pruebas científicas de la misma. Esas pruebas empezaron a aparecer más de un siglo después.

Que nuestra era, responsable de dos guerras mundiales terribles, de los campos de concentración de los nazis y del GULAG soviético, de las bombas nucleares lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, de los crímenes masivos de Mao y de Pol Pot, de cientos de millones de abortos y de tantas otras barbaridades, se atreva a condenar de un modo tan absoluto al primer milenio de la historia de Occidente es una triste ironía. Tanta facilidad para ver la paja en el ojo ajeno y tanta dificultad para ver la viga en el propio…

1) Régine Pernoud, Para acabar con la Edad Media, José J. de Olañeta, Editor, Palma, 2010, p. 8.

2) Ibídem, p. 9.

3) Según el historiador Henry Kamen, la Inquisición española condenó a muerte a 3.000 personas a lo largo de 356 años y a lo ancho de un imperio en el que "nunca se ponía el sol".La verdad histórica no está en la leyenda negra ni en la rosa.