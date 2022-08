La escasez de gas abre una polémica sobre el regreso de la energía nuclear y el carbón

La creciente preocupación sobre el impacto que un posible corte total del gas ruso podría tener sobre la economía y la vida cotidiana de los alemanes ha reavivado el debate sobre el destino de las tres últimas plantas nucleares existentes, cuyo cierre estaba programado para fines de este año.

El bloque Unión de la oposición, la alianza de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) con la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), ha pedido con frecuencia una extensión de vida de las plantas nucleares, lo mismo que el partido Democrático Libre (FDP), de orientación liberal pro-empresa.

El ministro de Finanzas, Christian Lindner, presidente del FDP, expresó en declaraciones periodísticas que si era necesario había que mantener en funcionamiento las plantas hasta el 2024 y le pidió al ministro de Economía, Robert Habeck —bajo cuya responsabilidad se encuentra el área energética— que deje de usar gas para generar electricidad.

Otras dos extrañas demandas por la extensión del ciclo de vida de las plantas nucleares vienen de dos partidos que siempre se han opuesto al uso de la energía nuclear: el partido Social Demócrata (SPD) al cual pertenece el canciller Scholz y el partido Verde (Grüne), del ministro Habeck. Un gobierno de alianza entre estos partidos había decidido cesar en el uso de la energía nuclear 20 años atrás.

El ministro Habeck ha argumentado desde siempre que mantener los reactores en funcionamiento sería legal y técnicamente complejo y no aportaría demasiado para resolver los problemas de generación eléctrica. “Tenemos un problema de calefacción o un problema industrial, pero no un problema de electricidad, al menos no en todo el país”, había dicho en julio.

En el primer trimestre del año, la generación nuclear representó un 6% del total de la generación eléctrica, y la originada en gas, el 13%. El ministro Lindner expresó al respecto que “tenemos que asegurarnos de no sumar a la crisis de gas una crisis eléctrica”.

Los Verdes han dejado entrever que aceptarían que uno o dos reactores siguieran funcionando por un cierto tiempo con sus actuales barras de combustible para enfrentar emergencias en el suministro energético, pero no por mucho tiempo más.

Otros observadores calificados, como Juergen Trittin, quien fuera ministro de Medio Ambiente durante la primera fase de abandono de la energía nuclear, opinan que la extensión de vida de los reactores implicaría un cambio de la ley existente al respecto y que eso no debería ser cambiado.

En la vereda de enfrente, quienes abogan por la reapertura de los reactores, como el líder de la oposición Friedrich Merz, presionan al gobierno para que se adquieran nuevas barras de combustible en orden a reactivar los reactores. En esta situación, afirman, es posible pensar en una extensión de vida de por lo menos cinco años más.

Según la vocera del gobierno, Christiane Hoffman, ante de tomar una decisión, el canciller Scholz está esperando las pruebas de estrés sobre la seguridad del sistema eléctrico, mediante el cual se lo pone a prueba la seguridad, confiabilidad y capacidad operativa en condiciones de máxima exigencia. El último test se había realizado en mayo y sus resultados demostraban que, en ese momento, el suministro estaba garantizado.

Debido a la crisis, el gobierno ha autorizado a poner en marcha 10 plantas eléctricas a carbón que permanecían cerradas y 6 que utilizan fuel oíl. Otras usinas 11 carboníferas que debían cerrar en noviembre podrán seguir funcionando.