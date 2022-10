La fiscal del caso Astesiano le respondió a Gandini tras críticas por demoras: "Mi compromiso funcional no tiene color"

Luego de que este viernes el senador nacionalista Jorge Gandini afirmara que existe una diferencia en la "velocidad" con la que los fiscales investigan casos en el actual período de gobierno en contraste a los años de gobiernos frenteamplistas, la fiscal de Flagrancia Gabriela Fossati, encargada actualmente de la investigación del caso del exjefe de custodia del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, respondió a través de su cuenta de Twitter a los dichos del legislador.

En su publicación, Fossati también refiere a declaraciones del actual presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, que este viernes criticó también en Twitter los dichos de Gandini. "No es sano para la República sembrar suspicacias, si se tiene pruebas, hay que denunciar", escribió Rosa en esa red social. "La Fiscalía es un organismo independiente, no debe estar sujeta al poder de los gobiernos de turno, esto es un pilar fundamental de la democracia. Me preocupan éstas aseveraciones".

La fiscal Fossati escribió que Rosa "no me representa dado que no integro la Asociación". Y agregó: "en lo personal, dejo todo de mí para dar una respuesta seria y no dilatada en mis casos".

"Si bien el Ministerio Público es único, cada Fiscalía trabaja exclusivamente sus casos. Cada Fiscal puede responder solo por su trabajo. Mi compromiso funcional no tiene color", continuó la letrada, que cargó también contra el anterior Fiscal de corte, Jorge Díaz. Sobre él, Fossati dijo que "ignoró sistemáticamente mis pedidos de asignación de recursos en situaciones excepcionales, lo que hoy no me pasa dentro de las acotadas posibilidades de la institución, lo que me permite trabajar mejor".

Ante las reiteradas preguntas de periodistas sobre afirmaciones del Senador Gandini, en cuanto a que percibe una diferencia entre la celeridad de las investigaciones desde que su Partido es gobierno respecto de lo que sucedía antes, y sobre la respuesta del Fiscal Adscripto Rosa — Gabriela Fossati (@Gaby_marigaf) October 15, 2022

"Sería bueno que no se realizaran consideraciones generales ("los fiscales") sino que se indicaran al superior él, o los, caso/s presuntamente demorados. El tratar de dar respuestas rápidas no debería ser el problema. Cumplir de la mejor manera posible la función tampoco", concluyó la fiscal.

Camilo dos Santos

Gandini criticó la "velocidad" de los fiscales este viernes

Gandini habló este viernes en un acto de la lista 250 en Mercedes, y allí comentó, en referencia a la fuga del italiano Rocco Morabito "Nosotros llevamos dos años y medio (de gobierno), esto debe tener cuatro, el fiscal no hizo una averiguación todavía, ¿cómo nos metemos ahí? Está difícil", dijo.

3) Si bien el Ministerio Público es único, cada Fiscalía trabaja exclusivamente sus casos. Cada Fiscal puede responder solo por su trabajo.

4) Mi compromiso funcional no tiene color. — Gabriela Fossati (@Gaby_marigaf) October 15, 2022

"Ahora, cuando nos toca averiguarnos a nosotros van rapidísimo, cuando tenemos algún problema nosotros los fiscales son de una velocidad increíble", aseguró. "Me da la impresión que ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder. El proceso de conquistar el poder es mucho más largo que el de conquistar el gobierno y recién estamos acercándonos a conocerlo cómo se maneja", agregó Gandini en ese evento.