Gandini se quejó que fiscales investigan más rápido al gobierno actual que al anterior: "Ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder"

El senador nacionalista Jorge Gandini dijo que existe una diferencia entre la "velocidad" con la que los fiscales investigan sobre situaciones en el actual gobierno, en contraste con lo que demoran en averiguaciones sobre el período frenteamplista. "Me da la impresión que ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder", dijo el legislador este jueves en Mercedes.

Gandini viajó a Soriano y participó del lanzamiento de la lista 250 de cara a las elecciones juveniles. Una vez terminada la conferencia de prensa, el senador compartió un espacio con militantes nacionalistas y respondió preguntas de asistentes. Gandini dijo a El Observador que no sabía que allí había un periodista del medio local Agesor.

Una de los temas a los que se refirió fue a las auditorías que el ahora oficialismo había anunciado que iba a hacer sobre la gestión frenteamplista. "Se han hecho auditorías, muchas, que no obtuvieron los resultados que se suponía que iban a tener y otras no se hicieron o no se hicieron adecuadamente", reconoció el legislador.

"Uno debería suponer que en ASSE tendría que haber varias cabezas colgadas por ahí, sin embargo no ha pasado nada", dijo Gandini. El senador apuntó también al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), donde "hubo auditorías y denuncias y después no pasó más nada". "Ahí hubo de todo, esa era la cueva comunista donde la joda era imponente, pero no vimos los resultados", aseguró.

"Muchas de esas auditorías hay que hacerlas con funcionarios públicos y dejaron instalado un sistema de funcionarios que está copado, con funcionarios de carrera que pertenecen a otras ideas", dijo el senador. "A veces está difícil gobernar", alegó Gandini.

"También te voy a decir que es muy difícil permear el proceso judicial, está difícil manejar ahí", declaró el senador en la conversación con militantes. "Nos han pasado cosas muy curiosas", señaló.

Gandini recordó el "proceso plagado de corrupción" que fue la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito.

"Justo la noche anterior se les ocurrió cambiar las cámaras", dijo el senador sobre aquel hecho. "Parece que el Juez había dispuesto por otro operativo que retiraran las grabaciones, y en vez de retirar las grabaciones retiraron las cámaras, entonces no quedó nada grabado", indicó.

"Todo eso fue a un juez, fue en el fobierno pasad. Nosotros llevamos dos años y medio, esto debe tener cuatro, el fiscal no hizo una averiguación todavía, ¿cómo nos metemos ahí? Está difícil", dijo.

"Ahora, cuando nos toca averiguarnos a nosotros van rapidísimo, cuando tenemos algún problema nosotros los fiscales son de una velocidad increíble", aseguró.

"Me da la impresión que ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder. El proceso de conquistar el poder es mucho más largo que el de conquistar el gobierno y recién estamos acercándonos a conocerlo cómo se maneja", reflexionó.

"El gobierno también es un entrenamiento y una prueba de cuadros políticos en su capacidad de gestionar adecuadamente la tarea que se encomienda", continuó.

"En algunos lugares tenemos gente de muy poca experiencia o sin las condiciones necesarias para sacarle jugo a estas cosas y construir lo que ahora se llama el relato", dijo este jueves.