La gran duda: ¿qué pasará con el precio del ganado en agosto?

El mercado ganadero sigue firme. Así lo expresan los valores de las haciendas gordas, que subieron por novena semana consecutiva. Ese comentario surgió de la reunión semanal de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) y lo confirmaron diferentes operadores del mercado a El Observador.

El novillo especial de exportación acaricia los US$ 3,50 por kilo (cotiza a US$ 3,48) y en una semana aumentó cinco centavos, al igual que la vaca gorda especial que llegó a US$ 3,30. La vaquillona, en menor medida, también se valorizó y está en US$ 3,36 la especial.

¿Hasta cuándo la industria puede sostener estos valores al alza? Esa es la pregunta que muchos se hacen por estos días.

Firmeza durante agosto

Otto Fernández, consignatario de ganado del norte del país, expresó que “la firmeza del mercado puede seguir traduciéndose en subas”. Y estimó que eso puede mantenerse durante todo agosto.

Sin embargo, precisó que hay que ver cuánto incide la mayor oferta de ganado de verdeo y de corral que está apareciendo ya durante estos días. “Eso ya se notó esta semana, y puede incidir en que los precios se estabilicen, pero la firmeza debería mantenerse hasta que aparezcan los ganados de campo. A corto y mediano plazo el panorama sigue siendo de firmeza”, añadió el rematador.

“Lentos, pero constantes”

Walter Hugo Abelenda, consignatario de la zona centro del país, confirmó que el mercado sigue firme, aunque señaló que sobre fines de la semana pasada las subas comenzaron a moderarse porque “la industria estaba más reacia a seguir acompañando los aumentos”, que fueron “lentos, pero constantes”.

En ese marco,“me sorprendió gratamente el volumen de faena, porque la oferta es muy escasa. Hay firmeza. A mi modo de ver hay una disparidad importante entre las plantas, a veces con diferencias de cinco o hasta 10 centavos en la misma categoría. Y están un poco más largas las compras y eso permite moderar la suba a la industria”, expresó.

Mercado: “Sobre un hilo”

Juan Brea Saravia, otro consignatario de ganado del centro del país, sostuvo que hoy el mercado de la carne está “sobre un hilo”.

“El precio sube, cae, los mercados se afirman, China vuelve, vuelve el rebrote del coronavirus y todo cae de nuevo... hoy hay firmeza, pero no podemos afirmar que esto va a seguir por dos o tres meses más”, expresó.

Hizo hincapié en que hay que mantener cautela en los análisis al futuro. “Hoy hay firmeza, y pensamos que va a seguir subiendo, pero todo el mercado mundial de la carne está sobre un hilo”, concluyó.

Preocupación industrial

Daniel Belerati, presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), se mostró muy preocupado “por la salud de las industrias”: algunas están parando por una significativa baja en la faena (20% respecto a 2019) y una caída en las exportaciones (supera el 20%).