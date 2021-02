La gran virtud de este Nacional: saber ganar jugando muy mal y pese a sus planteamientos mezquinos

Nacional parece el emporio del mal gusto futbolístico. Si llegara un extranjero cualquiera y viera uno de sus últimos partidos, no podría creer que ese equipo es el que lidera -con luz- la Tabla Anual.

Si además a esa persona se le explica que el rival, Cerro, está casi descendido, es menos entendible aún ver el planteamiento que ordenó el técnico Jorge Giordano, con cambio táctico incluido.

¿Por qué si había algo que funcionaba tan bien como el mediocampo, el entrenador decidió cambiar su figura? A partir de allí empezó a sufrir el partido contra un rival plagado de gurises jóvenes que son apuesta para lo que será la Segunda división de la temporada venidera.

Leonardo Carreño

Una postal de lo que fue el partido entre Cerro y Nacional: demasiado entrevero

Giordano cambió el sistema táctico y pasó a jugar con tres volantes con la ausencia consabida de Gabriel Neves, una de sus principales figuras en esa zona, por lesión.

Sacó a Emiliano Martínez del eje central y uno de sus nortes futbolísticos desde el medio juego, y lo llevó a una banda, en donde no se sintió cómodo. Rafael García no justificó su titularidad. Felipe Carballo casi ni apareció, y Pablo García ayudó a tenerla, aunque no mostró la ambición ofensiva de costumbre. Así era muy difícil.

La pelota ni le llegaba a Brian Ocampo y mucho menos a Gonzalo Bergessio. Cerro hacía negocio.

En el primer tiempo llegó solo una vez a través de Emiliano Martínez, y en el complemento, mejoró en cuentagotas, con varios errores con y sin pelota, de mitad de terreno hacia arriba.

El andarivel izquierdo no existió en toda la noche. Es decir, Nacional dio una gran ventaja al no subir prácticamente nunca por allí con Armando Méndez con pierna cambiada y sin una meta fija.

Leonardo Carreño

Gonzalo Bergessio celebra su gol ante Cerro; el argentino volvió a ser determinante

Pero claro, Giordano y Nacional tienen un as bajo la manga que sigue siendo decisivo. Por más marca encimada, por más que tiene 36 años a cuestas, por más que aparece una o dos veces por partido, siempre desnivela. Eso tienen los goleadores de alma. Y Bergessio lo es.

Es como salir a la cancha ya ganando 1-0. Le pasó dos fechas atrás -también jugando muy mal- ante Progreso. ¡Pum!, y gol de Bergessio, algo muy similar a lo de este sábado a la noche en la Villa del Cerro.

Nacional tiene un plantel para jugar mucho mejor, pero no lo consigue. No refleja en la cancha lo que sí se puede apreciar claramente en las tablas.

Es decir, su imagen no es buena desde el juego, pero sí es buena en las tablas.

Leonardo Carreño

Brian Ocampo fue una de las figuras de Nacional

Pero también surgen algunas preguntas: ¿Por qué se sostiene y le cuesta tanto a los demás ganarle? Alguna virtud, obviamente debe tener. Entre ellas, saber mantener el 0 en el arco.

¿Podrá en próximos partidos, ante rivales de mayor calidad, volver a ganar jugando tan mal? Quizás allí no le será tan fácil mantener el 0 en su arco, si marca tan mal en la mitad de la cancha como lo hizo este sábado ante Cerro.

Una vez más, Giordano demostró que no le tiembla el pulso para realizar variantes defensivas, aunque enfrente juegue un rival casi descendido. El tema era que ese adversario lo estaba dominando. Entonces sacó de la cancha a una de sus figuras, Brian Ocampo, y le dio ingreso a Mathías Laborda para que entrara a bancar en el fondo los centros y centros que llovían.

“¡Aguantala!”, resonó en el Tróccoli en el quinto minuto de adición ante Cerro, que descenderá en esta fecha si gana Deportivo Maldonado.

Leonardo Carreño

Rafael García no justificó ser titular en el mediocampo de Nacional

La voz era de Giordano para el arquero Sergio Rochet, quien había descolgado un centro y se tiró al suelo.

Es el resumen de los nervios y del sufrimiento de Nacional que retrocedió mucho en la cancha y no mandó sobre la pelota.

Con algunos planteamientos mezquinos -como el de este sábado- igualmente pudo ganar y no solo eso, sino sacar más diferencia en la Anual y acercarse en el Clausura al líder Liverpool.

Volvió a ganar jugando mal. Pero hay que saber ganar de esa forma y Nacional lo hizo.

La importancia de estos tres puntos es vital porque se mide en las dos tablas.

Leonardo Carreño

Jorge Giordano hizo nuevamente cambios defensivos para aguantar el resultado

El emporio del mal gusto y del juego pobre y mezquino, se llevó la victoria.

Pero nadie le puede quitar lo bailado. Quedó solo a 2 puntos de Liverpool en el Clausura, y le sacó 10 a Peñarol, Montevideo City Torque -que juega este domingo contra Cerro Largo- y Liverpool, obteniendo prácticamente la Tabla Anual.