La profunda crisis de la OFI, que quiere volver a jugar: clubes parados y deudas millonarias

Cuando hace un año se declaró la pandemia de covid-19 en Uruguay, la Organización de Fútbol del Interior (OFI) detuvo sus actividades. Ingresó en un largo receso, más extenso que el de otras organizaciones menores de fútbol amateur y que el fútbol profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Salió transitoriamente de la inactividad con ocho equipos, entre setiembre y octubre, para completar las instancias finales de Copa de Selecciones que consagró a Salto campeón, y para jugar algunas competencias juveniles (con calendario reducido). Desde diciembre volvió a apagarse el fútbol del interior y a contemplar con preocupación la situación de los más de 600 clubes que nuclea.

En marzo de 2021, OFI intenta volver a encender su maquinaria, pero se encontró con una realidad que inquieta a los dirigentes: las deudas que acumularon los clubes con las 62 ligas, y éstas con la Organización, y las necesidades de volver a poner en condiciones la infraestructura para volver a rodar.

La deuda que las ligas mantienen actualmente con OFI ronda los $ 4.000.000, explicaron a Referí. Este monto equivale a cuatro meses del presupuesto de la Organización.

Camilo dos Santos

Mario Cheppi, presidente de OFI

De todas formas, las deudas con OFI no son lo que más preocupa a la Organización. El presidente Mario Cheppi explicó a Referí que la situación de los clubes “es delicada, porque la mayoría mantienen deudas de funcionamiento (luz, agua, funcionarios)”, pero mira con optimismo el futuro, y adelantó que están pensando en “volver a competir en abril, si miramos el futuro con optimismo”, aclaró.

Es aspiración de la Organización volver a poner en funcionamiento la actividad. Se trazaron como objetivo competir en abril, con público, con el mismo protocolo que le aprobaron de octubre hasta diciembre, cuando el gobierno prohibió nuevamente el acceso de espectadores.

“Sin público, en OFI no podemos jugar. Uno de los principales ingresos pasa por la venta de entradas”, admitió Cheppi en agosto de 2020, cuando el presidente Luis Lacalle Pou había anunciado que el fútbol del interior sería la primera actividad deportiva con espectadores. Ahora, en OFI esperan noticias del presidente de la República.

El vicepresidente Jorge Ortiz también dio su mirada sobre el momento que vive el fútbol del interior, y de donde salieron las grandes figuras de la selección uruguaya

“La situación de OFI es crítica. El personal está en seguro de paro parcial y todos los funcionarios estuvieron en seguro de paro total en algún período del último año. El reinicio de la actividad requiere de una atención económica porque no habrá regreso a la actividad sin ayuda económica. Es muy difícil comenzar. Para entenderlo gráficamente: lo que sucede en OFI es como si tuvieras una fábrica y de un día para otro bajaste la llave. Ahora tenemos que reiniciar, y reiniciar es más caro que continuar. Y debemos volver con el oxígeno que da la venta de entradas de cada fin de semana, sino es imposible. Tenemos un protocolo aprobado para jugar con determinado aforo de público que fue suspendido en diciembre. Ahora podemos jugar sin público, pero es inviable”, resumió Ortiz.

¿Qué pasó entre marzo de 2020 y febrero de 2021?

OFI organiza una actividad que nuclea a 100.000 jugadores de ambos géneros que compiten en cuatro categorías en varones y en tres en mujeres.

El calendario histórico de OFI se divide así: de abril a agosto torneos de clubes (de liga y finales nacionales), de diciembre a abril torneos de selecciones de liga. Cuando en marzo de 2020 se detuvo toda la actividad en Uruguay como consecuencia de la pandemia de covid-19, el torneo de selecciones se interrumpió en los playoffs finales.

La estructura de OFI en varones se divide en cuatro categorías: mayores, sub 18, sub 15 y sub 14. Esta competencia se desarrolla a nivel de clubes y de selecciones.

Diego Battiste

Sede de OFI

El torneo de clubes de mayores tiene 600 participantes. Comienza con la competencia de cada liga regional (OFI se divide en 62), y los mejores avanzan a la fase final nacional, que se divide en dos categorías: la A con 24 equipos (con seis ascensos y descenso por año), y B, en la que participan entre 40 y 50 clubes.

Para comprender lo que mueve OFI, en un fin de semana de abril, mayo y junio (el calendario normal sin postergaciones o cancelaciones por la pandemia), cuando se disputan las competencias de clubes en cada liga para avanzar a la fase final de OFI, juegan 1.200 partidos cada sábado y domingo en todo el país solamente en varones.

El torneo de selecciones se disputa de diciembre a abril con las selecciones de las 62 ligas.

Las mujeres compiten en OFI en mayores, sub 16 y sub 14 a nivel de clubes y selecciones.

Gentileza Presidente Liga de Salto

Salto campeón de OFI en 2020

A raíz de la pandemia, la actividad masculina de OFI en 2020 quedó así:

Campeonato de selecciones: se suspendió en marzo cuando ingresaban en la ronda de cuartos de final. La actividad volvió en setiembre, y el 25 de octubre consagró a Salto campeón tras vencer a Canelones del Este. Debido a la crisis económica de los clubes, que repercute en las ligas, OFI tuvo que asistir a las que participaron en cuartos de final. La Organización pagó los árbitros, traslados, alimentación y alojamiento en mayores y juveniles, explicó Ortiz a Referí.

Copa Nacional de Clubes divisionales A y B: fue cancelado, no se jugó.

Torneo sub 18: se juega en paralelo con el de mayores. Se suspendió en marzo. Se reanudó en setiembre y culminó en octubre. También fue campeón Salto.

Torneo sub 15: no hubo actividad en 2020 porque comienza en agosto.

Torneo sub 14: se suspendió en marzo, se retomó en setiembre y se volvió a suspender en diciembre. No culminó la competencia.

La actividad en el femenino se completó porque reorganizaron los campeonatos y jugaron menos cantidad de partidos.

En mayores fue campeón Arachanas de Melo frente a Nacional de Florida.

En sub 16 se jugó entre setiembre y noviembre, sin público. Redujeron la actividad a ocho fines 10 fines de semana, y tuvieron que cambiar sedes ante la imposibilidad de jugar en algunos departamentos debido a las restricciones de actividades decididas por algunas intendencias a raíz del aumento e contagios de covid.

En sub 14 jugaron un torneo con solamente seis equipos/selecciones en todo el país.

Las deudas con OFI

Actualmente las Ligas tienen deudas por casi $ 4.000.000 con OFI.

¿Por qué las ligas deben tanto dinero? La deuda nace en los clubes cuando registran pases (en OFI) y las Ligas salen como garantes de los clubes frente a la Organización. En el escenario de crisis que se planteó por la pandemia, los clubes dejaron de pagar a las ligas, y las ligas al ente rector. Así llegaron a este punto de que deben un monto que equivale a cuatro meses de funcionamiento.

Además, los clubes y ligas quedaron atrasados con pago de afiliaciones, deudas de luz, agua y teléfono, a cancheros y funcionarios, a las casas de los deporte en donde tienen sus sedes.

¿Dónde están los US$ 400.000 de FIFA?

En medio de la crisis sanitaria, FIFA envió a todas sus asociaciones en el mundo un auxilio económico de US$ 1,5 millones.

Esta asistencia tenía como objetivo el fútbol femenino, el masculino y sus organizaciones afiliadas.

La AUF repartió ese dinero así: US$ 500.000 para el fútbol femenino de AUF y OFI; US$ 400.000 para el fútbol masculino de OFI y US$ 600.000 para el fútbol masculino de la AUF.

Leonardo Carreño

Mario Cheppi, presidente de OFI, e Ignacio Alonso, presidente de AUF

¿En dónde están los US$ 400.000 de OFI para el fútbol masculino? Explicaron a Referí que FIFA envió en 2020 la primera mitad y la segunda mitad la girará este año en fecha que aún no fue anunciada.

Luego de hacer cuentas en OFI se encontraron con dos realidades: 1) La asistencia que recibieron con el primer envío de FIFA es de US$ 344 por club, y esperan la segunda partida para completar el total de US$ 644 por club (el reparto lo hicieron sobre la base de 621 clubes que tenían registrados en 2020); 2) para cobrar ese dinero necesitan tener toda la documentación en regla (incluidas cuentas bancarias) para percibir el dinero.

Desde OFI no pudieron precisar pero algunos clubes no pueden recibir la ayuda porque no tienen forma de presentar la documentación que exige FIFA.

Ortiz graficó la situación: “Aún no todos pudieron ver parte del dinero que enviaron porque la forma que hay que rendir a FIFA es para el primer mundo, no es para nosotros. Tenés que rendir 600 boletas (una por club) de chalecos, conos y pelotas por esos poco más de US$ 600 cada uno. Para salir de ese lugar en el que quedamos trancados, AUF generó un mecanismo a través del cual cada liga distribuye con sus clubes una lista de materiales que pueden comprar en seis o siete rubro, entonces los clubes hacen el pedido, AUF compra y envía a las ligas y éstas a los clubes. Pero el problema en los clubes del interior no son los chalecos, los conos o las pelotas, porque pueden entrenar sin chalecos, sin conos y pueden entrenar con 10 pelotas. El problema que tienen los clubes es que no disponen de dinero para pagar luz, agua y teléfono, el canchero que corta el pasto, comprar la leña para la caldera. Eso, de acuerdo al destino que le dio FIFA al dinero que envió, no se puede justificar. Por eso digo que es una asistencia para primer mundo el que envía FIFA y no para el fútbol amateur”.

El plan de OFI para salir del pozo y volver a andar

A partir de esta situación que se plantea y con el objetivo de retomar sus competencias desde abril, OFI elabora un plan que presentará la próxima semana al gobierno, confirmó Cheppi.

El mismo consiste en pedir flexibilizaciones para pagar las deudas que acumularon en 2020 con los organismos estatales, y desde marzo próximo disponer de beneficios en el consumo de luz, agua y combustible, para que los clubes puedan volver a funcionar y reactivar el fútbol del interior.

Dos clubes de los más de 600 ya anunciaron que no competirán, adelantó Cheppi. De todas formas, en OFI no inquieta ese registro porque anualmente reciben entre dos y cinco bajas y dos y cinco altas.

“Lo preocupante en este caso es que ya se dieron de baja no por falta de actividad sino por carecer de recursos para afrontar sus deudas. Eso les sucede a muchos clubes”, dijo Cheppi.

¿Cómo se reinserta el fútbol? “Necesitamos que habiliten jugar con público y poner la maquinaria en marcha de a poco. Tenemos un aforo mínimo de 300 personas que será de gran ayuda. ¿Sabés cómo se sostienen los equipos del interior? Vendiendo pollos al spiedo el fin de semana, vendiendo chorizos, vendiendo rifas, vendiendo entradas. Hoy la parcialidad está fría, porque el cuadro no juega, porque no permiten aglomeraciones, porque las cenas show para recaudar no se pueden hacer. Necesitamos empezar a volver de a poco”, dijo Ortiz.

El presidente explicó también que para dar forma a la vuelta del fútbol están preparando un proyecto que iban a entregar este viernes, pero debido a que aún no tienen toda la documentación, lo entregarán la semana que viene a las autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte.

“El proyecto contempla pedir rebajas en las tarifas (luz, agua, teléfono), prórroga importante para el pago de la deudas vencidas de esos consumos, rebaja en las próximas tarifas y exoneración hasta determinada carga de consumo de energía, de determinados metros cúbicos de agua y de combustible”, comentó.

Diego Battiste

Sede de OFI

Además, en ese grito de auxilio del fútbol de OFI, Cheppi hizo particular hincapié: “No queremos todo gratis, queremos que nos ayuden a volver a empezar. Queremos comenzar a andar hoy, saber cómo seguir hacia adelante y cómo se arregla en el tiempo lo que quedó para atrás. Lo importante es mover este engranaje que implica un número importante de personas, árbitros, entrenadores, preparadores físicos, jugadores y otras personas que prestan servicios en el fútbol, desde el que vende panchos al que lava la indumentaria de los clubes”.

“Es importante que arropen a OFI”, dijo el presidente, quien además hizo un último planteamiento: “Lo otro que vamos a pedir a quien sea, gobierno, municipios, es la ayuda para poner en orden vestuarios y gabinetes higiénicos de la mayoría de los estadios o canchas (que en su mayoría son municipales) en virtud del regreso a la actividad, porque la actual situación sanitaria amerita que estén muy bien las instalaciones. Consiguiendo eso estamos ayudando a solucionar parte de los problemas las instituciones y el fútbol del interior volverá a rodar con los daños naturales que nos dejó la pandemia de covid-19 y permanecer durante casi un año parados”.

El fútbol del interior busca salir del largo receso de casi un año en medio de una crisis que mantiene a los clubes en una situación que inquieta al gobierno del fútbol de OFI.