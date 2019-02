La historia detrás de Passenger: de tocar en la calle a conquistar Montevideo

La historia de amor entre Passenger y el público montevideano que lo vio por primera vez en vivo hace una semana, exigió su vuelta y la concretó para el próximo 8 de marzo, es real. El artista se encontró con una audiencia receptiva, que lo conocía y a sus canciones más de lo que imaginaba, y vivió una historia increíble en Montevideo, al punto de reprogramar su gira para agregar una presentación en Uruguay.

Pero es lógico que alguien pueda preguntarse: ¿quién es Passenger y de donde salió? Detrás del proyecto musical está Mike Rosenberg, que dejó todo a los 16 años para dedicarse a la música, se terminó haciendo conocido con el nombre de la banda que integró, y que en 2013 tuvo un hit mundial que nunca ha igualado, y que es una de las canciones más escuchadas del mundo digital.

Hijo de madre inglesa y padre estadounidense, Rosenberg es oriundo del balneario de Brighton, en el sur de Inglaterra, donde nació hace 34 años. Antes de dedicarse a pleno a la música, trabajó como chef, pero ya desde los 16 años abandonó los estudios y su vida estable para consagrarse a la música. Comenzó tocando en la calle, tanto en distintos puntos de Inglaterra. Fue en esa época que conoció a Ed Sheeran, con quien trabó amistad y a quien acompañó como telonero en su show en Montevideo que confirmó el flechazo mutuo, cuando ambos eran artistas callejeros.

Tras esos años en el camino, en 2003 volvió a Brighton donde inició una banda con algunos conocidos: Passenger. Publicaron un disco en 2007, Wicked man's rest, pero dos años después el proyecto se disolvió, aunque uno de sus compañeros, Andrew Phillips, siguió colaborando con él como productor y músico.

Según contó en una entrevista de 2013, Rosenberg quedó ante la disyuntiva de como seguir su carrera. "Cuando la banda se separó, estaba en una encrucijada y no sabía muy bien que hacer, como hacerle llegar mi música a la gente, o incluso si quería seguir con la música - o también si podía seguir con la música. Así que me quedé con el nombre Passenger y empecé a tocar solo". Volvió a la calle, e incluso adoptó ese camino en Australia, donde se convirtió en un músico querido y popular durante esos años.

Con su nueva identidad artística, "más misteriosa que Mike Rosenberg", según definió, siguió publicando música. En el cuarto de sus discos solistas, All the little lights, estaba su gran obra, Let her go.

La canción fue uno de los grandes éxitos de la música pop de los últimos años. Un tema de desamor, alcanzó el primer puesto en los rankings de 18 países, llegó al segundo en el Reino Unido, y al quinto en Billboard, en Estados Unidos. El videoclip es actualmente el 19° video más visto de la historia en Youtube, y la canción acumula 888 millones de reproducciones en Spotify.

Claro que es difícil lograr que eso suceda dos veces, y el propio Passenger lo reconoce, tal como dijo en Montevideo durante su espectáculo. Sabe que es una especie de one-hit wonder, pero el cantautor ha seguido adelante con sus giras y sus lanzamientos. El más reciente es Runaway, lanzado en 2018, y la razón de la gira que lo trajo primero a acompañar a Sheeran y en marzo en solitario a Sudamérica.