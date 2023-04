La indignación en Alemania por una entrevista falsa con Michael Schumacher hecha con inteligencia artificial

El siete veces campeón del mundo de F1, de 54 años, sufrió graves lesiones cerebrales en un accidente de esquí en diciembre de 2013 y desde entonces no se le ha visto en público.

La revista Die Aktuelle publicó una foto de un Schumacher sonriente en la portada de su última edición con el titular "Michael Schumacher, la primera entrevista".

Debajo, un texto indica que el título "sonaba engañosamente real" y en el artículo se explica que las respuestas del expiloto alemán habían sido producidas mediante inteligencia artificial.

El artículo se creó con un programa llamado character.ai, que generó de forma artificial los comentarios de Schumacher sobre su salud y su familia.

"Con la ayuda de mi equipo, puedo ponerme de pie solo e incluso caminar unos pasos lentamente", dice la respuesta virtual de Schumacher.

También incluye algunas frases sobre el apoyo de sus seres queridos:

"Mi esposa y mis hijos fueron una bendición para mí y sin ellos no lo hubiera logrado. Naturalmente ellos también están muy tristes por cómo sucedió todo".

"Me apoyan y están firmes a mi lado".

La familia del expiloto confirmó a la agencia de noticias Reuters que planean tomar acciones legales.

Varios periodistas especializados en F1 en Alemania y fans de Schumacher han expresado en redes sociales su indignación por la publicación de Die Aktuelle, que consideran sensacionalista y una falta de respeto al expiloto y su familia.

"El mundo sería un lugar mejor sin Die Aktuelle", escribió en Twitter el periodista Boris Rosenkranz.

"Esto es asqueroso. Espero que los Schumacher los destruyan", publicó una bloguera de F1.

This is disgusting. I hope the Schumacher’s destroy them. https://t.co/Qvtg5VKknI