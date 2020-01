La insólita expulsión de Darwin Núñez por la que todo Almería explotó

Almería se embanderó con el uruguayo Darwin Núñez y salió en su defensa tras la insólita expulsión de la que fue objeto el pasado fin de semana ante el Elche que le impidió a su equipo mantener el liderazgo en el fútbol de ascenso de España.

Darwin fue en procura de una pelota y sin ninguna intención pisó al rival. El árbitro lo expulsó por doble amarilla. Esto generó la bronca generalizada en Almería.

“La expulsión de Darwin por doble amarilla ante el Elche sigue trayendo cola”, expresó el diario Marca que reveló que el director general del conjunto rojiblanco, Mohamed El Assy, se pronunció en la presentación de David Costas como nuevo jugador indálico, mientras que el ariete charrúa habló para la radio del club.

“Hemos recurrido ya las dos tarjetas amarillas de Darwin, la segunda ni siquiera fue falta”, dijo El Assy.

UD Almería

Por su parte Núñez, que se fue llorando cuando lo expulsaron, habló del club diciendo: “Sinceramente creo que no debí de ser expulsado pero, si nosotros nos equivocamos también se pueden equivocar los árbitros. No hubo mucho contacto. No creo que fuera para amarilla porque en la segunda acción ambos fuimos a la misma vez al balón. Para mí es inexplicable ver dos tarjetas amarillas en solo 15 minutos”.