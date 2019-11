La izquierda, el odio y un provocador libro que el hijo de Trump escribió en defensa de su padre

"Este es el libro que las élites de izquierda no quieren que leas": así presentó su nuevo libro este martes el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., autor de una obra desafiante que defiende ferozmente a su padre, en busca de la reelección.

Trump Jr., de 41 años y conocido por sus virulentos ataques contra la prensa tradicional, promete "exponer todos los trucos que la izquierda utiliza para ensuciar a los conservadores y empujarlos fuera de la plaza pública", y asegura que no descarta dedicarse a la política.

La obra de unas 300 páginas, titulada Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us (Provocado: cómo la izquierda se alimenta del odio y quiere silenciarnos), está dedicada a "los deplorables", como llamó a los seguidores de Trump la derrotada excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Publicado por la editorial conservadora Center Street, el libro se ubicó rápidamente como el tercero más vendido en Amazon luego de que el presidente Donald Trump lo recomendó a sus más de 66 millones de seguidores en Twitter.

"Un nuevo gran libro que recomiendo mucho que TODOS lean", tuiteó Trump.

My son, @DonaldJTrumpJr is coming out with a new book, “Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us” – available tomorrow, November 5th! A great new book that I highly recommend for ALL to read. Go order it today! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2019

Aunque admite que sin las redes sociales Clinton podría haber ganado las elecciones presidenciales de 2016, Trump Jr. acusa en su libro a Twitter, Instagram y Facebook de censurar a los conservadores desde que su padre llegó a la Casa Blanca.

"Esta 'prohibición en las sombras' equivale a una supresión total de la libertad de expresión. No podemos permitir que continúe", escribió Trump Jr., que esta tarde firmará ejemplares de su obra en una librería de Manhattan.

Entre los cuatro hijos de Trump, su hermana Ivanka es considerada la más política, debido a su trabajo como asesora de la Casa Blanca, pero Trump Jr. sugirió que quizá un día podría ser candidato.

"No descarto nada. Ahora me gusta la parte de campaña. De verdad me gusta algo de esa pelea", dijo el martes en una entrevista con el canal televisivo CBS. "Me gusta salir y estar con personas reales y ver la diferencia que mi padre y sus políticas provocan en sus vidas", dijo.

"Ahora mismo estoy interesado en ganar 2020 para mi padre. Luego nos preocuparemos de todo el resto", añadió.

El presidente Trump ha publicado varios libros, incluido "Trump: The Art of the Deal" en 1987, que se convirtió en un éxito de ventas.

