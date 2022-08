La joya de Real Madrid que se disputan Uruguay y España, ¿de quién está más cerca?

Álvaro Rodríguez, el hijo de Daniel "Coquito" Rodríguez, campeón de América y el Mundo con Peñarol en 1982 cuando tenía 16 años, entrenó este jueves con el primer equipo de Real Madrid, bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

Álvaro tiene 18 años cumplidos el pasado 14 de julio, nació en Palamós, España, y tras formarse en Girona fue contratado por Real Madrid en julio de 2020.

Desde entonces se desempeñó en juveniles y para la temporada 2021-2022 jugó en Real Madrid Castilla y el pasado 9 de agosto el club le extendió su contrato (vencía el 30 de junio de 2023) por cinco temporadas más (hasta mediados de 2027) y le fijó una cláusula de rescisión de € 50 millones.

Disputó 20 partidos marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias entre el torneo local y la UEFA Youth League que ganó Benfica para disputar ahora este domingo la final Intercontinental sub 20 contra Peñarol.

El día que extendió su contrato

Hijo de madre española y padre uruguayo, Álvaro Rodríguez es pretendido por las selecciones de España y de Uruguay.

Por ahora, solo ha jugado por España.

Uruguay lo convocó para el torneo de L'Alcudia de 2021 pero estaba lesionado y este año, antes de ese torneo, el entrenador de la selección sub 20 Marcelo Broli quiso llevarlo a un campus con jugadores de ascendencia uruguaya que realizó en Segovia pero el jugador ya había sido convocado recientemente para disputar los Juegos Mediterráneos, en Argelia.

Su padre, Coquito Rodríguez, declaró este jueves que su hijo quiere jugar por la selección uruguaya y expresó que seguramente dispute el Campeonato Sudamericano de 2023.

Su carrocería en acción en la filial de Real Madrid

Sin embargo, fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) revelaron a Referí que el centrodelantero zurdo, potente, de buen pie y de gran fortaleza física, producto de su 1,93 metros de estatura, está mucho más cerca de seguir jugando por España que de ponerse la celeste.

"Todo empezó cuando Álvaro tenía seis años cuando veíamos siempre juntos los partidos de Real Madrid y él gritaba los goles de Raúl. Con 14 años se le dio la posibilidad de llegar a Real Madrid y en dos años su ídolo de toda la vida, Raúl, se convirtió en su entrenador, algo impensable para él y para mí también", declaró este jueves Coquito a Las Voces del Fútbol que se emite por AM 1330.

"Estábamos en Palamós donde él nació en la costa brava, a 100 kilómetros de Barcelona, y a pesar de eso fue siempre del Madrid. Yo siempre quise jugar en Peñarol y él a pesar de que Barcelona siempre estuvo cerca, me preguntaba por Real Madrid que era su sueño. Hoy es una realidad, pero por ahora no es completa. Siempre le digo: 'Álvaro, no has ganado nada ni has logrado nada, seguí trabajando con humildad'. Y ahí está, sin lujos ni nada y con la ilusión de la selección uruguaya que la tiene ahí".

En octubre de 2021, en entrevista con Referí, Coquito había expresado: “Mi asignatura pendiente fue la selección. Esperemos ver si mi hijo cumple mi sueño frustrado”.

"Es una cosa muy rara, él conoce toda mis historias de fútbol, yo por la selección no hice nada porque me viví lesionando, pero a pesar de que España lo quiere y lo vive citando, él siempre me dice: 'Papá, esto es una mentira, yo quiero ir por Uruguay, yo quiero jugar por los charrúas, no hay otra papá, soy uruguayo y quiero ir a jugar por Uruguay'. Yo le inculqué mucho de lo mío, tiene mucho de uruguayo y de europeo, por muchos años le fui enseñando desde niño", declaró Coquito.

"Él siempre jugó por la izquierda, pero Raúl le dio la 9 y en Europa eso te hace muy importante, vendieron a (Juanmi) Latasa, le dieron la 9 a Álvaro y le dijeron: 'Precisamos de tus goles para este año'; que le den una oportunidad así es muy importante. Raúl le dijo que de arriba lo están mirando y que Ancelotti le pidió referencias suyas, así que en cualquier momento Álvaro va a estar debutando en primera división; esto va muy en serio", manifestó el ex Peñarol.

"Conoció a Pajarito Valverde y me dijo que tiene una humildad impresionante. Solo falta que Ancelotti lo mande a la cancha, se lo ganó él, por correr, por meter, por esfuerzo", agregó.

Sobre sus posibilidades de jugar por Uruguay, comentó: "Lo llamó el entrenador de la la sub 20 y estaba triste porque no podía estar con la selección. En Real Madrid le dieron la 9 de titular y es una responsabilidad muy grande en el Madrid y si iba a la selección no iba a poder hacerlo por la pretemporada y porque le quiere responder a Raúl. Me dijo: ‘Me van a poner en una encrucijada, por elegir entre amistosos con Uruguay y empezar el campeonato con el Madrid que es una responsabilidad muy grande’. Le dije que lo hablara pero le hice entender que tenía que responderle a la 9 del Madrid. Habló con el entrenador que lo entendió y lo citarán para setiembre u octubre. Para esa fecha podrá venir 15 días antes para poder prepararse bien para el Sudamericano. Lo vamos a ver, ya arreglaron que lo van a llamar, va a venir a prepararse 15 días antes del Sudamericano".

"Yo tengo trabajo acá, estoy bien, lo único que le pedí fue que me trajera tres camisetas de Real Madrid", agregó Coquito.

¿Qué dicen en la AUF?

En Uruguay no son tan optimistas como lo es su padre.

En primer lugar, el jugador ya ha sido convocado para jugar por España.

Convocado primero por España

En febrero disputó un amistoso ante Dinamarca y en junio jugó los Juegos Mediterráneos en Orán, Argelia, donde fue titular en la derrota ante los locales, suplente en el empate con Francia (entró a los 83') y nuevamente titular en el 1-1 con Marruecos donde marcó un gol de cabeza.

En segundo lugar, el futbolista tiene dos polos de atracción muy fuertes que lo hacen tirar para España: Real Madrid y Raúl.

La institución y el entrenador, son dos emblemas del fútbol español y dos razones de peso como para que a la hora de tomar una decisión se incline por la roja.

Por último, hay una razón de índole familiar que también juega en contra de Uruguay y es que los padres del futbolista están separados y su madre vive en España donde el jugador se quedó a hacer su vida y su camino deportivo.

De todas formas, más allá de que haya jugado por España el jugador aún puede cambiar y optar por defender a Uruguay donde sus condiciones futbolísticas seducen al cuerpo técnico de la actual sub 20 porque Rodríguez se trata de un gran talento.

El tiempo dirá. Pero la realidad indica que España le sacó ventaja a Uruguay.