La larga cola de Motociclo por liquidación de mercadería con descuentos

A pesar de la lluvia, la casa central de Motociclo amaneció este viernes con tres cuadras de cola en su casa central por su “Mega Liquidación”, con descuentos en mercadería de hasta 80% por un plazo de 30 días o hasta agotar stock, después de que la histórica empresa uruguaya -que pasó por varios rubros- se presentará a concurso en agosto de 2018.

Según constató El Observador, la liquidación de la mercadería la está llevando adelante el Grupo Ta-Ta, que adquirió parcialmente la firma por US$ 3 millones a principios de este año. El Grupo de Narváez (del empresario argentino Francisco de Narváez) se quedó con parte de la mercadería de Motociclo, el derecho a la utilización de la marca, los derechos de algunos locales comerciales y la contratación del 30% del personal de la empresa (90 trabajadores). Algunas de las marcas destacadas incluidas dentro de la operación fueron Winner, Graziella y Ondina.

Ya el fin de semana pasado, cientos de personas se acercaron a la casa central ubicada en Uruguay 1171 (esquina Rondeau) comprando a precios por debajo del mercado. Fue tal la concurrencia que la empresa se quedó sin stock y repuso para este viernes con nueva mercadería. Algunos precios que se podían encontrar eran jugueras entre US$ 5 y 10, tostadoras por US$ 35 y Tablets Home Tech 7 pulgadas por US$ 49.

Concurso de acreedores y adquisición de Ta-ta

Tras atravesar una situación financiera crítica durante varios meses, la firma Motociclo presentó a fines de agosto de 2018 el concurso de acreedores voluntarios ante la Justicia. La empresa tenía a junio deudas con bancos de plaza por US$ 21,4 millones y tenía su capacidad de pago muy comprometida.

Cinco meses después, en enero de este año, el síndico encargado de llevar adelante el proceso aceptó una propuesta del grupo Ta-Ta para adquirir la empresa.

Con la compra de Motociclo, el Grupo Ta-Ta cerró su cuarta adquisición empresarial en Uruguay. La empresa decidió comenzar su expansión quedándose con otra cadena de supermercados, incursionó en la perfumería y en el e-commerce hasta llegar ahora a los locales de electrodomésticos.