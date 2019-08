La metamorfosis de las redes sociales: ¿cuánto han cambiado en cinco años?

Por Débora Slotnisky - Especial para Cromo

Las redes sociales se están convirtiendo en un centro de entretenimiento. Estas plataformas, que fueron creadas para contactarnos con nuestros amigos y familiares, son usadas para el ocio cada vez más. Hoy, el 40% de los usuarios accede a ellas para leer noticias, el 39% lo hace para estar en contacto con sus seres queridos y el 38% para “pasar el tiempo”. Otras de las motivaciones de uso son acceder a información sobre productos y servicios, ver eventos deportivos e interactuar con marcas. Estas son algunas de las conclusiones del reciente estudio mundial Social Media Flagship, elaborado por la consultora GlobalWebIndex.

Para los especialistas, este cambio en la función principal de los social media comenzó a darse a partir de la preponderancia de la imagen por sobre el texto, algo que se ve en plataformas como Instagram, Pinterest y Snapchat.

Dinorah Margounato, consultora en Marketing, docente y coordinadora académica adjunta de Marketing en la Universidad ORT, explicó a Cromo que identifica cinco motivaciones en los usuarios de las redes sociales, aplicando un modelo de motivaciones de consumidor creado por la doctora Geraldine Fennel, que muestran cómo han mutado las redes para convertirse en un centro de entretenimiento.

La primera de ellas es la resolución de problemas. Las redes nos permiten encontrar rápidamente la información que nos interesa, entretenernos o contactar a personas, entre otras acciones.

“La segunda es la reafirmación del yo o autoestima: a través de los likes y las interacciones, las redes funcionan muy bien para mantener y reforzar la autoestima. Hasta crean adicción en ese sentido”, comentó. El tercer motivo por el cual se han metido en la vida de la gente es la rutina. “En pocos años estas plataformas han logrado integrarse tanto a nuestra rutina diaria que hoy en día no nos preguntamos ‘para qué’ vamos a entrar a ver Facebook o Instagram, simplemente lo hacemos casi como un acto reflejo”, sostuvo Margounato.

La cuarta clase de motivaciones refiere a las nuevas experiencias sensoriales que realza el concepto de estos servicios como centro de entretenimiento: “Las redes nos proveen experiencias positivas como imágenes lindas y música que nos gusta, con una abundancia y variedad que nunca tuvimos a nuestro alcance antes”. La quinta (y última) clase tiene que ver con el aprendizaje: “Hay un uso muy fuerte para descubrir aprender cosas nuevas”, agrega. Un ejemplo es Pinterest, que es una red muy enfocada en el concepto Do it yourself (Hazlo tú mismo).

Según Margounato, los gigantes informáticos hicieron un muy buen entendimiento de sus usuarios, de forma tal que fueron de a poco encontrando las oportunidades para satisfacer cada vez más motivaciones con mínimo esfuerzo.

Social Music, palabra clave

Con respecto a las tendencias vinculadas a estas plataformas, una de las que pisan fuerte es la social music: se trata de del hábito de compartir contenidos musicales. Entonces, si bien ahora las personas escuchan música en solitario a través de suscripciones pagas, lo que se viene son las experiencias en masa. En concreto, si ahora lo máximo que podemos hacer es crear playlist colaborativas con Spotify, o saber qué está escuchando un amigo, la tendencia es disfrutar de conciertos en vivo a través de internet.

En esta línea, YouTube y SoundCloud lideran este tipo de transmisiones, mientras que TikToK logró convertirse rápidamente en furor, ya que es una red social que permite a los usuarios expresarse a través de pequeños videos musicales. Esta aplicación móvil, muy popular entre los adolescentes, ya tiene millones de descargas en todo el mundo. Dado su éxito, trascendió que planea lanzar un servicio de transmisión de música de pago para competir con Spotify y Apple Music.

En la convención anual de video digital VidCon, a la que asistieron youtubers y expertos de la industria audiovisual en internet, se habló dela posibilidad de que esta destrone a YouTube, que es actualmente la plataforma líder para crear videos. “Varias plataformas tratarán de aprovecharlo en breve”, dijeron fuentes de la consultora eMarketer.

Frente a esta metamorfosis de las redes sociales, Margounato reflexionó sobre las facetas que ha ido incorporando al paso de los años. “Estas plataformas están tomando un protagonismo que difícilmente pudimos imaginar cuando fueron creadas. La metamorfosis actual tiene que ver justamente con esa cantidad de funcionalidades que prestan y, por ende, la cantidad de necesidades y motivaciones que satisfacen”, señaló.



La transformación en cifras

Entretenerse requiere tiempo. En el mundo los usuarios pasan un promedio de 2 horas y 23 minutos diarios solamente en redes sociales y mensajeros instantáneos como WhatsApp, según el estudio de la consultora GlobalWebIndex. Además, el 98% de los encuestados indicaron que usan activamente sus cuentas en estas plataformas. Las personas de entre 16 y 24 años son las que están más activas, con un promedio de casi 3 horas diarias. Resulta interesante que el 72% de estos jóvenes usan Instagram y otras plataformas mientras están viendo la televisión.