La muerte de un estudiante

Hay gente que pasa por esta vida con la misma importancia de una mosca tse-tsé. O de esos escarabajos negros y rastreros que uno ve en días de verano cruzando la calle. La vida en eso es implacable: no mueve un dedo por quienes no hacen algo por ella. A fin de cuentas, es un asunto de mera reciprocidad. Por tanto, pasar inadvertido por los días de la vida es fácil: no se necesita título nobiliario o universitario, tampoco la ayuda del dinero, caballero poderoso para algunas cosas, pero no para todas, afortunadamente. Hay quienes pasan como si nada, aun más, como nada completa, una nada que por años tiene derecho a un nombre y apellido, a una identidad y un domicilio.