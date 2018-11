La mujer que quiere descubrir a los genios del fútbol con una app

Para Luis Suárez, Edinson Cavani o Diego Godín hubiera resultado más fácil o más rápido triunfar en el fútbol si hubiera existido esta aplicación, pero es que recién se estrena en marzo de 2019. Silicon Soccer es la compañía que creó la plataforma Gloria que detectará el talento de un deportista y permitirá conectar a los potenciales jugadores profesionales con los clubes a través de videos que ellos mismos subirán al sistema. Y todo esto será a través de un algoritmo.



Pero, ¿cómo funciona esta herramienta? El futbolista deberá colgar su video y completar un perfil con los datos básicos como su nombre, edad, altura, posición y pie hábil. La tecnología de inteligencia artificial reconocerá cientos de patrones en las habilidades técnicas y de carácter del jugador. Del otro lado estarán los “cazatalentos”, ya sean equipos, representantes, agencias, universidades o academias, que tendrán acceso a la base de datos y podrán filtrar según lo que estén buscando en el mercado. ¿Un defensa? ¿Un delantero? ¿Un central? ¿O un arquero? Estos podrán bucear entre cientos de deportistas a nivel mundial. Los verán en acción.



La argentina Victoire Cogevina Reynal, que durante más de dos años se ocupó de la imagen y comunicación del jugador uruguayo Nicolás Lodeiro, es la creadora de este proyecto que tiene por objetivo, en una segunda etapa, sumar inteligencia artificial para evaluar al detalle algunas características de los deportistas.



¿Qué es lo que busca un cazatalento? La destreza con la que el atleta emplea su técnica, la inteligencia a la hora de resolver una situación compleja, la velocidad física y mental y también evalúa su personalidad. Esta última deja en evidencia sus patrones de conducta, sus emociones, sus pensamientos.

“Cuando superemos el primer millón de suscriptores podremos leer las expresiones de la cara de cada futbolista”, explica la emprendedora de 27 años. “Por ejemplo, si la persona demora más de un segundo y medio en tener una reacción después de perder la pelota o muestra un signo de frustración, será información clave para saber si tiene probabilidades de ser un profesional”, agrega Cogevina Reynal, quien es licenciada en marketing y una fanática del fútbol, hincha de Racing Club, de esas fieles seguidoras de la popular en Avellaneda.





Mandame un video



“Los chicos suben videos a YouTube, Facebook o Instagram con la ilusión de que alguien los vea. Es la forma que encuentran para darse a conocer. Por eso quise hacer algo distinto. Centralizar”. Si no era el “hijo de…”, era el “sobrino de aquel”.



Cogevina Reynal llegó a recibir más de cien llamadas diarias de madres o padres de toda Latinoamérica advirtiendo que su hijo tenía un talento extraordinario como futbolista. “Es rápido e inteligente”, le remarcaban. Y la respuesta que daba siempre era la misma: “Mandame un video así puedo evaluarlo”. El currículum de cada deportista, básicamente. Eso fue lo que le dio el empujón para diseñar una plataforma para que los jugadores de cualquier rincón del planeta puedan mostrar su mejor performance ante los directores técnicos de las ligas internacionales más importantes. “Creemos que se convertirá en la primera comunidad de 3,4 billones de personas en el mundo, más grande que Facebook, Amazon y Netflix”, dice la argentina que reside actualmente en Estados Unidos donde tiene montada su oficina en Silicon Valley.



Las mujeres son minoría en la meca de la tecnología mundial. Sólo el 2% de los proyectos son comandados por mujeres y representan el 35% de la fuerza laboral, la mayoría con puestos no técnicos.



“El proyecto se vendió a un holding de Silicon Valley que busca resolver los grandes problemas que existen en la industria. Los inversores son asiáticos y hay un jugador muy reconocido que se unirá como inversor antes de fin de año”, afirmó, aunque no quiso revelar el nombre del deportista que estará involucrado en el emprendimiento.





Democratizar el sistema



La emprendedora es crítica respecto a las negociaciones que se llevan adelante en Uruguay, Argentina o Paraguay entre los jugadores y los representantes: “Estos últimos habitualmente se llevan el 50% del pase. Es una práctica instalada. Muchos se valen de la falta de conocimiento de los padres y les hacen firmar contratos leoninos que cercenan a los jóvenes de por vida”.

No se olvida de un padre que la llamó desde Paraguay. Tenía tres hijos que jugaban al fútbol y dedicó toda su vida para que sean profesionales. “El papá firmó acuerdos con agentes cuando eran menores”, resalta. Los chicos jugaron en las inferiores de distintos clubes de Argentina, pero luego fueron abandonados por los representantes porque no les veían futuro. “El padre que había apostado todo, no sabía qué hacer. Y los chicos quedaron tirados”, añade.



Tienen talento o no. Sino tienen talento, que estudien otra cosa, eso es lo que propone desde el principio la emprendedora. Cogevina Reynal también dice que la aplicación pretende eliminar los casos de coimas o de corrupción enquistados en el fútbol. “De esta forma se alcanza una democracia en el sistema del proceso profesional”, sostiene. Los datos se agrupan y se filtran según las necesidades de cada club o agencia que vaya en busca de un futbolista. Si un equipo dice que necesita un número 9, podrá buscarlo entre una lista que propondrá un ranking. La aplicación, en la que trabajan unas 15 personas, será un híbrido entre pago y gratuito. Y sólo plantea un requisito: que el protagonista del video tenga más de ocho años. “Ya hicimos acuerdos con ligas y clubes de Latinoamérica y Europa. Ellos van a tener la exclusividad de acceso al material”.



¿Cómo se ve la empresaria dentro de diez o quince años? “Quiero ser la primera mujer que llegue a FIFA”, afirma con convicción porque entiende que la organización más grande del fútbol está desbordada de oscuridad. “Hay mucho abogado de más de 70 años que no hace nada por el deporte. Se necesita más transparencia”.